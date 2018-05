"Isso vai nós fazer crescer", diz Kobayashi apos derrota do Altos

Altos saiu de campo com uma derrota para o Moto (FOTO: Luís Junior)

O Altos tentou, mas não conseguiu vencer o Moto Club, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís, em jogo que aconteceu neste domingo (6) pela Série D. A derrota por 1 a 0 segundo o técnico do Jacaré, Paulinho Kobayashi, precisa ser digerida rapidamente e trazer crescimento ao grupo. Os atletas têm pouco tempo para lamentar o resultado e voltam a campo contra o próprio Moto no próximo domingo (13), às 16h, no Felipão, já pela fase de volta.

“Nós criamos bastante, mas infelizmente o time não conseguiu converter em gols e isso acabou dificultando bastante, mas a equipe ainda tem muita chance na competição, não podemos achar que uma derrota vai nos atrapalhar é muito pelo contrário, pois isso vai nos fazer crescer ainda mais e buscar nossa classificação”, disse Kobayashi.

Técnico Paulinho Kobayashi (FOTO: Jailson Soares)

No decorrer da partida, o técnico perdeu o goleiro Gideão, com dores na virilha e também o atacante Klenisson, que entrou em campo aos 36 minutos do primeiro e saiu aos 20 do segundo por conta de dores na posterior da coxa, em partida que marcou sua estreia. Kobayashi, manteve a formação com três atacantes; Manoel, Joelson e Bruno Henrique, mas acabou sendo uma partida apagada dos três, e o time segue com dificuldades na transição para bola chegar ao ataque.

O Jacaré teve poucas oportunidades no jogo e quando teve esparrou nos erros de finalização. “Nós conseguimos jogar, nosso time envolveu bastante o Moto Club, mas talvez pelo fato de ter tropeçado no campo perdemos a bola no meio e isso fez com que tomasse o gol. Chutamos mais ao gol, tivemos oportunidade, mas o futebol tem essas coisas e surpreende”, explicou Paulinho.

O Altos se reapresenta as atividades na terça (8) e começa a pensar nos três ultimos jogos na fase de volta da competição. O Jacaré recebe o Moto Club, no domingo (13), às 16h, no Felipão. O jogo é válido pela 4 ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia