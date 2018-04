“Foi um jogo muito estudado”, diz Esquerda após empate entre Altos e River

Esquerdinha acredita que em casa a vantagem do Altos aumenta (FOTO: Luís Junior)

Nós primeiros 90 minutos da decisão do titulo de campeão Piauiense 2018 River e Altos saíram de campo na noite da ultima quarta-feira (11) com um empate sem gols. O resultado amplia a vantagem do Jacaré que pode jogar por um novo empate e assim garantir o titulo de bicampeão Piauiense. A partida de volta entre Altos e River acontece no domingo (15), às 16h, no estádio Felipão, em Altos. Pelo lado do River, somente a vitória interessa para poder garantir o titulo.

O jogo de ida aconteceu no estádio Albertão, na quarta-feira (11) e foi marcado pelo equilíbrio. Com algumas baixas, o Altos sentiu bastante a falta de entrosamento por conta das mudanças e também teve a parte tática não funcionando tão bem. “Eles conseguiram neutralizar nossa posse de bola, que é nossa principal qualidade, mas foi um bom jogo. Tecnicamente não foi tão bom, mas todo mundo lutou e se entregou. São três jogadores que vinham jogando desde o começo, quase meio time né? mas os meninos que entraram, entraram bem”, disse Esquerdinha.

De acordo com o meia Esquerdinha a proposta era jogar no contra-ataque, pois o River precisava do placar dentro de casa. O Altos teve algumas chances, mas acabou desperdiçando com os atacantes Manoel e Joelson.

A decisão do titulo acontece no domingo (15), em Altos (FOTO: Luís Junior)

“Tivemos algumas chances de fazer os gols e não fizemos, mas acho que a equipe está de parabéns pela entrega. Nós criamos em um jogo difícil e com muitos desfalques, agora é ir para casa e se Deus quiser conseguir esse titulo”, acrescentou o meia.

No primeiro jogo o técnico Paulinho Kobayashi não contou com os zagueiros titulares Leone e Everton e também com a dupla de volantes Dos Santos e Marconi, todos cumprindo suspensão automática por ter três cartões amarelos. Para o jogo de volta o Altos volta a ter todos a disposição. A partida que define o campeão Estadual desse ano acontece no domingo (15), às 16h, no Felipão, em Altos. O campeão terá além das vagas na Copa do Brasil e Série D do Brasileiro de 2019, vaga direta na fase de grupos da Copa do Nordeste 2019.

Pâmella Maranhão