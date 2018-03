“Buscar o Estadual”, diz atacante do Altos após eliminação no Nordestão

A equipe do Altos, tentou, se esforçou, mas não deu. O time piauiense saiu de campo na noite de ontem (20) com uma derrota por 5x2 diante o Bahia e não tem mais chances de classificação para as oitavas de final da copa do Nordeste. Os gols do Bahia foram marcados por Tiago, Vinicius, Zé Rafael e Edigar Junio, que balançou as redes duas vezes. Pelo lado do Altos, Tiago marcou contra e Joelson diminuiu.

Bahia goleou o Altos pela Copa do Nordeste (FOTO: GloboesporteBahia)

A partida teve dois tempos bem distintos. O primeiro tempo foi apagado, marcado pelos muitos erros de passe e poucas jogadas ofensivas. O atacante Manoel ainda marcou, mas juiz deu impedimento. Já na segunda etapa a partida mudou completamente de figura e teve sete gols. Quem abriu a contagem foi o zagueiro Tiago, aos sete minutos. Dois minutos depois o Altos chegou ao empate com o atacante Joelson acertando um belo chute da entrada da pequena área.

“Apesar do resultado negativo a equipe em geral foi bem e eu estou procurando cada dia melhorar e graças a Deu tive a felicidade de fazer o gol. Eu estou melhorando, estou trabalhando minha forma física e quando tiver chances quero poder ajudar o Altos”, disse Joelson.

Aos 20 minutos, Wagner arranca pela esquerda e enfia a bola na pequena área, o zagueiro Tiago, do Bahia tenta parar a jogada e coloca a bola para dentro do próprio gol. 2x1 para altos. Depois disso, muita pressão, o Bahia sufocava e atacava o Altos a todo momento e com Edigar Junio o Bahia marcou dois gols em dois minutos, aos 28 e aos 29 e virou a partida.

Bastante acionado, Gideão fez grandes defesas e foi um dos principais nomes do jogo. Mas o tricolor baiano ainda marcou mais duas vezes com Vinicius e Zé Rafael, em batida colocada, por cima de Gideão, uma verdadeira pintura. Joelson lamenta o resultado que anula qualquer chance de classificação e afirma que agora o foco é ser bicampeão piauiense.

“Nossa equipe estava bem. Saímos atrás e tivemos força para virar o jogo diante de uma equipe muito forte que é o Bahia e acho que depois que fizemos o 2 a 1 recuamos, ficamos um pouco atrás e não estávamos conseguindo ter posse de bola e foi nisso que o adversário teve a felicidade de fazer o resultado. Agora o foco é o Piauiense para sermos campeão novamente”, frisou o atacante.

Com a vitória, o Bahia chega aos nove pontos e pode garantir a classificação para a próxima fase na sequência da rodada, caso o Botafogo, da Paraíba, empate ou vença o náutico na arena Pernambuco. O Altos, com apenas dois pontos, não tem mais chances de classificação. O time piauiense desembarca na tarde de hoje (21) já pensando no jogo contra o Flamengo, que acontece no sábado (24), às 19h, no Albertão.

Pâmella Maranhão