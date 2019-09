‘O cara da Série B’: atacante Rhuann vê bom momento como oportunidade

O Campeonato Piauiense Série B tem como artilheiro o atacante Rhuann, com quatro gols marcados em três jogos. O atleta defende a equipe que surgiu para disputar a competição – Oeirense, mas é um nome conhecido daqueles que acompanham o futebol no Piauí. No jogo do último sábado (21) Rhuann mais uma vez foi protagonista e marcou duas vezes.

Rhuann marcou duas vezes na partida (FOTO: Jailson Soares)

O Oeirense saiu de campo na primeira etapa com uma derrota parcial por 2 a 0. No segundo tempo o time mudou de postura, as bolas chegaram ao ataque e Rhuann fez sua parte conseguindo ajudar a equipe. “Tudo é fruto do trabalho, a gente vem trabalhando forte, viemos do River com uma pré-temporada muito qualificada e graças a Deus pude me firmar na equipe e ajudar o professor Cícero”, conta o atacante.

Com o empate fora de casa diante o Timon, o Oeirense chegou aos cinco pontos e é o novo líder do Estadual. Em três jogos, são duas vitorias e um empate sem gols. Nos outros dois jogos Rhuann balançou as redes duas vezes cada e agora não nega a ambição de se manter artilheiro da competição.

Rhuann tem quatro gols na competição (FOTO: Jailson Soares)

“Eu quero ser o cara da Série B e dá Série A também, pois é muito importante estar marcando gols e sendo visto principalmente para a gente que é atacante. Continuar trabalhando para conquistar esse acesso e esse titulo para o time, pois esse é o maior objetivo, e o resto espero colher com esse trabalho”, acrescentou Rhuann.

O próximo jogo do Oeirense na Série B será contra o Cori-Sabbá, em Floriano, na próxima sexta-feira (27), às 20h, no Tibério Nunes.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia