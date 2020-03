Marcas lançam modelo que oferece styling durante período menstrual

As calcinhas da colab possuem as mesmas características dos tradicionais modelos da Pantys, possuindo tecidos absorventes, impermeáveis, respiráveis e antibacteriano. A grande sensação da parceria é a estampa chita, que representa o ícone da brasilidade. Feita para fluxos moderados, a peça chega na modelagem “biquini”, sucesso de vendas da Pantys. “O modelo, assim como as outras calcinhas da marca, possui tecido biodegradável e antimicrobiano com bloqueador de odores, alta capacidade de absorção e durabilidade de aproximadamente dois anos ou 50 lavagens. A estampa de chita, desenvolvida pela FARM, trouxe ainda mais alegria para as calcinhas, ressaltando a natureza e a história do Brasil”, afirma Emily Ewell, sócia fundadora da marca de calcinhas absorventes.



Além do conforto e da segurança durante o período menstrual, a Pantys chama atenção para a conscientização do impacto ambiental que uma mulher, durante a vida fértil, pode produzir. São aproximadamente 450 ciclos menstruais, em média, 180 quilos de absorventes, que são descartados como lixo orgânico no meio ambiente. A consciência ambiental e o amor ao meio ambiente também fazem parte da essência da Farm, tornando a colab entre as marcas um match perfeito. “Estamos super felizes com essa colab! Agora as mulheres poderão ter uma calcinha com tecnologia da Pantys e estampa cheia de vida e alegria da FARM”, completa Maria Eduarda Camargo, também sócia fundadora da marca de calcinhas absorventes.

Biá Boakari