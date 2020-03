Força feminina é o tema de ensaio com Paolla Oliveira e Camila Queiroz

Talentosas, multifacetadas e donas de uma atitude leve e descontraída diante da vida, Paolla Oliveira e Camila Queiroz foram escolhidas para personalizar as paixões que inspiram as brasileiras em seu dia a dia.



Para Camila, a parceria significa uma presença ainda mais ativa no universo que foi o ponto de partida de sua carreira. “A moda faz parte da minha vida, já que comecei como modelo aos 14 anos. Mas hoje, vejo o tema com outro olhar, além de sua importância na história. Vejo este lado fashion também como uma brincadeira, onde você pode ser o que quiser e se expressar através dela. A moda liberta”, afirma a atriz, ressaltando o DNA criativo e colecionável da marca, da qual é fã, que permite às consumidoras montar suas joias de acordo com suas paixões e experiências de vida.

Ao comentar a parceria com a joalheria, Paolla reforça a importância da moda como forma de autoexpressão e sua ligação com a autoestima. “Tudo o que nos ajuda a ter uma relação mais saudável e leve com a gente mesma está no meu radar, seja uma maquiagem, um acessório, um novo corte de cabelo. Estar ao lado da Pandora me deixa muito feliz, pois é uma marca que faz parte da minha vida, eu realmente gosto e uso as peças no meu dia a dia. As joias fazem parte da nossa vivência, ajudam a contar nossas histórias e a construir lembranças”, diz, lembrando a natureza colecionável e divertida da coleção.

Biá Boakari