Estilo minimalista: é possível ficar chique sem muito esforço

De tempos em tempos, algumas peças se destacam entre as grandes tendências. Geralmente, são peças do vestuário ou acessórios que chamam a atenção e marcam toda uma época. Mas, se você prefere um estilo mais atemporal e que nunca sai de moda, o minimalismo é o estilo ideal para você!



Além de combinar bem com tudo do guarda-roupa, o estilo minimalista pode ser mais econômico, porque amplia o uso por mais tempo, sem se preocupar em estar dentro ou fora da moda. E, como o consumo consciente é uma tendência que veio para ficar, montar o seu guarda-roupa já pensando em evitar o desperdício é uma atitude responsável e que pode te trazer diversos benefícios.

Veja algumas dicas de como conseguir visuais mais chiques sem muita preocupação e aproveite as promoções do mês para comprar camisas, calças e camisetas na Black Friday com ainda mais economia!

Jeans

Uma boa calça jeans pode ter uma grande durabilidade. Por isso, vale a pena investir em um modelo de qualidade que vai estar no seu guarda-roupa por bastante tempo!

Além disso, são modelos versáteis que podem facilmente compor um visual despojado, informal ou para um evento um pouco mais sério, de acordo com as combinações que você fizer.

Apesar de ser uma peça presente no guarda-roupa de todas as pessoas, ela dá personalidade de acordo com o caimento, corte, entre outras características que tenham o seu estilo.

Alfaiataria

As peças em alfaiataria esbanjam elegância e estilo. Seja no guarda-roupa feminino ou masculino, as peças são ideais para quem deseja um estilo low-profile.

Entre as possibilidades de cores, dá para apostar em modelitos em tons neutros ou até mesmo mais coloridos, sem medo de errar. Para deixar o visual mais leve e jovem, também pode ser combinado com sapatos, bolsas, óculos e outros acessórios que trazem um frescor maior para a combinação final.

Branco e preto

Combinação clássica, o contraste entre esses dois tons pode ser usado em qualquer lugar e a qualquer hora do dia. Investir em peças nessas duas cores pode tornar seu guarda-roupa mais versátil e preparado para as diversas situações, principalmente porque podem combinar entre si, além de criar excelentes visuais monocromáticos.

Para as festas de final de ano, essas duas cores são peças-chave para montar um look elegante, independentemente de onde você celebrará os feriados.