AK Moda Praia aposta em cores neon, listras e estampas exclusivas

As férias de julho chegaram e junto com ela o Verão, época do ano em que as pessoas aproveitam para viajar, principalmente para o litoral. E a mulherada, que adora estar na moda e por dentro do que é tendência, não perde a oportunidade de desfilar pelas praias com biquínis e maiôs com estampas e modelagens exclusivas.



Pensando nisso, a empresária e estilista Ana Karine, da AK Moda Praia, desenvolveu uma coleção de biquínis e maiôs inspirada em pontos turísticos de Parnaíba. As peças com estampas e modelagem exclusiva chamam atenção pela beleza e cores, além de se destacarem design diferenciado.

“Muitas pessoas querem levar uma lembrança da cidade e normalmente sempre vão para o artesanato ou t-shirt com frases, que não tem muita graça, então eu vi essa necessidade, de desenvolver estampas com pontos turísticos de Parnaíba e pensei em locais como a Árvore Penteada, um ponto turístico muito conhecido na região. Temos também estampas do Porto das Barcas, a revoada dos Guarás, e da Pedra do Sal, tanto de dia como do Pôr-do-Sol”, comenta.

Para desenvolver as peças, foram feitas fotografias dos pontos turísticos e estampadas nas peças. O trabalho foi realizado juntamente com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e uma das peças foi incluída em uma das maiores plataformas de moda do Brasil, a São Paulo Fashion Week.

“Essa peça exclusiva ganhou espaço nessa grande plataforma de moda e conseguimos levar essa referência piauiense para diversos Estados do Brasil, onde as pessoas podem ver um dos pontos turísticos mais conhecidos do Piauí”, frisa Ana Karine.

Além dos pontos turísticos, a estilista também aposta em estampas com listras, folhagem e animal print como tendência para este Verão. As cores não podem faltar e elas vêm representadas pelo neon, bem como os detalhes manuais que fazem toda a diferença nas peças.

“Também apostamos em modelagens diferenciadas, como biquínis com manguinha, tomara que caia, maiôs com recortes nas laterais e o tradicional cortininha que nunca sai de moda e é sempre uma das peças mais procuradas da estação. Para as mulheres que gostam de marquinha essa é uma ótima opção, assim como os asa delta, mas também temos modelos mais comportados para aquelas mulheres mais discretas, com modelos cintura alta”, finaliza a empresária e estilista Ana Karine.

Biá BoakariIsabela Lopes