Da arte de amar lembranças

Em mais de uma oportunidade, já afirmei que não tenho comércio com a morte e nunca deixei de dormir pensando nela. A bem da verdade, a simples ideia de uma vida eterna me assusta mais que a “indesejada das gentes”. Às vezes me surpreendo repetindo Bandeira: “Bendita a morte, que é o fim de todos os milagres”. Como não acredito na ressurreição, vivo o que me é dado viver sem maiores ilusões. Para meu uso ( não sei se funciona com os outros), inventei um estratagema para jamais perder as pessoas que amo. Eu, simplesmente, nunca as imagino mortas. Guardo dos meus amigos e amigas que partiram as lembranças mais vívidas. Creio ser a maior reverência que lhes posso prestar.



Agora, por exemplo, estou pensando no poeta H. Dobal, que nos deixou há dez anos. Impossível não sorrir das bobagens que conversávamos quando saíamos a passear pela periferia de Teresina nos finais de tarde. De repente, o poeta disparava: “Se não me falha a memória, esse panteísmo está muito bonito”. Uma frase absolutamente surrealista. Ríamos como se aquilo fosse algo extraordinário. Nas manhãs domingos, Paulo Nunes, Halan Silva, Douglas Machado, Paulo José e eu visitávamos o poeta. M. Paulo Nunes adentrava o apartamento recitando: “Poeta fui, e do áspero destino...” Dobal emendava de bate-pronto: “Até pensavam que isso fosse meu”, e ríamos da velha e surrada história do poeta medíocre que recitava o famoso soneto de José Albano, não se esquecendo de afirmar: “E até pensávamos que isso fosse meu”. Comigo, era diferente: o senhor é poeta Hildeburgo Dobal Teixeira? Sério, como se estivesse aborrecido, Dobal me recriminava: “Acho que o senhor se olvidou. O funcionário público é Hindemburgo Dobal Teixeira; o poeta é H. Dobal”. E mais risadas. Tomávamos café com o famoso bolo-frito da dona Gonçala e falávamos bobagens como adolescentes desocupados. O poeta era um excelente contador de causos, com um incrível senso de humor.

Das muitas histórias que contava, a mais interessante, para o meu gosto, é esta: fiscal do tesouro, Dobal chegou um povoado no sertão do Piauí e procurou um local onde pudesse comer alguma coisa. De repente, viu uma palhoça ostentando uma placa vistosa: “Restaurante Oriental”. O poeta comeu o único prato disponível: maxixe com carne de bode e pirão de farinha. Terminada a refeição, não se conteve. Perguntou ao dono da birosca: “O senhor serve algum prato oriental?”. “Não,senhor”, respondeu o cidadão. “Seus antepassados eram orientais?”. “Não, senhor”. “Como surgiu a ideia do nome do seu estabelecimento?”. Sem se fazer de rogado, o cidadão explicou: “Foi promessa, seu moço”. Diante do espanto do poeta, prosseguiu: “Eu estava passando necessidade, fome mesmo. Aí fiz uma promessa com Nossa Senhora pra ela me orientar. Ela me orientou pra eu abrir este restaurante. Vou escapando, com a graça de Deus”. Impossível lembrar, com tristeza, de uma figura capaz de tiradas como esta. Além dos causos, Dobal deixou uma poesia da qual me alimento. Está mais vivo do que nunca.