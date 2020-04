Coronavírus: pandemia e recessão global.

A rápida disseminação do coronavírus, declarado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde – O.M.S, está causando pânico nos mercados financeiros, fuga de capitais, desvalorização de moedas em relação ao dólar e uma ameaça crescente de recessão global. Embora a situação tenha começado em países asiáticos, no cenário atual o surto está presente em pelo menos 114 países, infectou quase 2,5 milhões de pessoas e deixou mais de 150 mil mortos. A decisão da Itália de colocar em quarentena o país inteiro, além da rápida disseminação da doença no resto da Europa e nos Estados Unidos, o colapso dos preços do petróleo e a montanha russa das bolsas de valores são fatores que fazem especialistas considerarem que uma recessão econômica global no segundo semestre é quase iminente. Um alerta que começou a se espalhar entre a maioria dos economistas e investidores, em razão das altas curvas de contágio. Wall Street entrou em "bear market"— quando o índice da bolsa tem pelo menos 20% de queda em relação ao seu recorde de alta no ano, encerrando o período de "bull market", quando a tendência das ações é de alta. Essa queda do mercado de ações ocorreu quando a Organização Mundial da Saúde – O.M.S. anunciou o coronavírus oficialmente uma pandemia. Medidas de isolamento tomadas pelos países e o medo do contágio afetaram fortemente o setor de turismo, com as companhias aéreas relatando perdas financeiras sem precedentes que as levaram a fechar rotas aéreas ou a operar voos "fantasmas" com quase nenhum passageiro. Além disso, muitas empresas pediram que seus funcionários trabalhassem em casa, enquanto o fechamento de fábricas na China e em outros lugares causou problemas nas cadeias produtivas globais. Nesse cenário, as empresas estão se preparando para relatar os resultados no vermelho, com o “crescimento econômico em estagnação”. Com uma diminuição nos investimentos e menos consumo nas famílias, os efeitos econômicos da pandemia estão gerando um aumento histórico no desemprego mundial. A realidade é que o coronavírus está paralisando o crescimento global. O que era um cenário aparentemente limitado a um surto na China e a outros países que sofreram efeitos relativamente menores, se transformou em uma ameaça de retrocesso econômico para toda a economia do planeta. As chances de o pior cenário econômico se realizar, com as principais economias sofrendo um impacto significativo, estão aumentando a cada momento. Implicações estão espalhadas por todos os segmentos das relações sociais mundiais. Por exemplo no caso dos Estados Unidos, se a economia americana se retrair, ao que tudo indica será inevitável, a dinâmica das eleições presidenciais poderá ser afetada. Pode ser que a política isolacionista de Trump sucumba a necessárias preocupações de cunho social pregadas pelos democratas. A economia mundial está perto de uma recessão global. Os efeitos do coronavírus e a volatilidade nos mercados de ações ao redor do globo são indicadores de preocupação para os investidores. Está ocorrendo um choque na demanda global que tem um enorme impacto nos meios produtivos. A principal dúvida agora é com a recuperação que deve ocorrer, assim se espera, o quanto antes. Entretanto, tudo vai depender de quantos bloqueios de emergência serão impostos a economia global e como se dará a evolução da pandemia. A mistura de queda nos preços do petróleo, colapso de moedas, economia congelada e pandemia é obviamente negativa para o crescimento. À medida que o vírus se espalha, existe uma boa chance de que o cenário mais negativo das projeções econômicas se torne o mais provável. Países que já estão em recessão, esta vai se aprofundar, enquanto os que estão à beira de uma, serão arrastados para ela. Ao final, a duração e a profundidade da crise dependerão de três pontos a serem avaliados: até que ponto e com que rapidez o vírus continuará se espalhando, quanto tempo levará para que uma vacina seja descoberta e qual será a eficácia dos governos na administração e mitigação dos seus danos.