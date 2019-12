Ultimo workshop profissional do ano acontecerá nesta terça

Acontece nesta terça-feira (17), às 9h, o último Workshop Profissional do ano. Com foco nos desafios de montar o perfil profissional e de como tirar proveito de uma seleção, a ação faz parte do Projeto Balcão do Trabalhador, que é idealizado pela Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Wall Ferraz.



O workshop é gratuito e será realizado no auditório da Casa da Cultura, na Rua Rui Barbosa, 348 – Centro Sul. As inscrições podem ser realizadas na segunda-feira (16), na sede do Balcão do Trabalhador, e até o horário do início do evento no próprio local. Ao final, o participante receberá o certificado de participação.

Nesta edição, o workshop terá a participação de Átila Araújo, que além de coordenador do Balcão do Trabalhador, é psicólogo com formação em Psicologia Comportamental. “Vamos dar informações sobre esse processo da busca pela vaga de emprego, para que os participantes fiquem melhor preparados e seguros durante a seleção das empresas. Quanto mais qualificados e preparados, mais os teresinenses terão possibilidades de êxito na conquista de uma vaga”, pontua Atila Araújo.

Todas as informações sobre novos workshops, vagas de empregos e cursos profissionalizantes estão disponíveis no site fwf.pmt.pi.gov.br.