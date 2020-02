Uespi divulga oportunidade de curso de Francês em Bruxelas

A Coordenação de Relações Internacionais (CRI) da Universidade Estadual do Piauí (Uespi) divulga a oportunidade da comunidade acadêmica concorrer a uma bolsa para um curso de férias de aperfeiçoamento em francês pela Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica. As inscrições vão até 13 de março de 2020 pelo e-mail: [email protected]



O curso inicia em 17 de julho e vai até 7 de agosto de 2020 e tem como objetivo proporcionar ao estudante brasileiro o aprimoramento da literatura francesa e literatura belga de língua francesa, além de visitas culturais. A bolsa inclui taxas de inscrição (valor de 710 euros), acomodação (420 euros) e alimentação (+/ – 300 euros).

Estão aptos a participar alunos matriculados em uma instituição de ensino superior brasileira (bacharelado, mestrado, doutorado) com pelo menos um conhecimento do francês A2 do Quadro Europeu Comum de Referência. Para participar da seleção, o candidato deve enviar até 13 de março um e-mail para a Madame Élodie Meunier ([email protected]) com as seguintes informações:

– Curriculum vitae em francês;

– Carta de apresentação em francês;

– Certificado que ateste o nível de francês exigido (A2);

– Certificado de inscrição em um programa (bacharelado, mestrado, doutorado) em uma instituição de ensino superior brasileira e uma transcrição de notas para o ano de 2019.

Os alunos pré-selecionados serão convocados para uma entrevista oral 18 de março pelo Skype. O resultado final será anunciado em 25 de março de 2020 por e-mail.