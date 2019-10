Sonho de ser professor motiva estudantes a cursarem Pedagogia

Atualmente, em todo o Brasil, há pouco mais de 28 mil universitários de Pedagogia estagiando em creches, escolas e universidades. Na sala de aula, eles recebem conhecimento teórico e prático envolvendo métodos que compreendem principalmente a educação básica, determinante para a formação das crianças que estão começando a frequentar o ambiente escolar.



Ainda assim, a atuação do profissional de pedagogia vai além do ambiente escolar. Atualmente ele também encontra oportunidades no mundo corporativo, em empresas que necessitem de coordenação para treinamentos. Também há oportunidades no mercado editorial, na produção de conteúdo didático, além de organizações não-governamentais que prestem serviços na área de Educação e Assistência Social. Entre as características valorizadas pelas empresas estão a criatividade, curiosidade e empatia.

De acordo com levantamento do Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, o valor da bolsa-auxílio recebida por desses estagiários varia, em média, de R$ 502,27 (valor médio pago na Região Norte) a R$ 751,51 (Grande São Paulo), para uma carga horária que pode ser de até seis horas diárias, conforme determinado pela legislação.

Com informações do CIEE