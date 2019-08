Setor de franquias cresce 6,4% no primeiro semestre

O faturamento do setor de franquias nacional teve crescimento de 6,4% no primeiro semestre do ano. A receita subiu de R$ 79,496 bilhões para R$ 84,586 bilhões. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Nos últimos 12 meses, a receita do mercado de franchising evoluiu 6,9%, atingindo R$ 179,933 bilhões.



Já no segundo trimestre io setor registrou crescimento nominal de 5,9%, em comparação a igual período do ano passado, com a receita evoluindo de R$ 40,734 bilhões para R$ 43,122 bilhões.

Segundo o presidente da ABF, André Friedheim, as redes de franquia “estão performando acima da média dos negócios independentes. Temos marcas fortes, ganho de escala, muita inovação”, disse. Ele relatou que o mercado de franquias tem novos formatos que permitem que as empresas sejam mais eficientes na sua operação.

Apesar do resultado positivo, segundo o presidente da ABF, o setor já apresentou números mais positivos que os atuais, que sofreram o efeito da crise econômica.

“O grau de confiança do consumidor oscilou para baixo. Isso refletiu nas vendas do varejo como um todo. Nós não somos imunes a esse tipo de acontecimento.” Esse fator levou a ABF a rever a projeção de crescimento anual do faturamento de 8% para 7%. As demais projeções foram mantidas e envolvem aumento de 5% para o emprego, de 5% para unidades franqueadas e de 1% para redes franqueadas.

as redes de franquia “estão performando acima da média dos negócios independentes, diz da Associação Brasileira de Franchising (ABF), André Friedheim - Agencia Brasil

A revisão do crescimento do faturamento para baixo foi feita em função dos números do segundo trimestre que ficaram abaixo da meta de 6,5% a 7% “porque, geralmente, o segundo trimestre é mais forte, com datas comemorativas mais importantes, que fariam com que a gente chegasse a 8% (no ano). O primeiro semestre foi melhor que o segundo. Por isso, revisamos um pouquinho para baixo a previsão.”

Serviços em destaque

André Friedheim afirmou que as microfranquias têm um peso importante no crescimento do setor, porque são franquias de serviços mais baratas para se investir. As franquias tradicionais, mais caras, têm tido um desempenho melhor.

De acordo com ele, na última feira de franquias, realizada em junho passado, em São Paulo, um número significativo de pessoas mostrou interesse em investir em franquias de todos os tipos. “Tanto as micros, como as franquias tradicionais”. Por isso, a previsão é de que no terceiro trimestre haja um "bom número" de abertura de franquias e de novos franqueadores entrando no mercado.

De acordo com a ABF, o setor franqueado que mais cresceu no segundo trimestre de 2019 foi o de serviços e outros negócios (8,9%). “Falo isso pelo processo de profissionalização que passamos no setor de serviços, no Brasil”.

Os 11 setores acompanhados pela ABF mostraram aumento no segundo trimestre em relação ao mesmo período de 2018. Em segundo lugar, serviços educacionais tiveram expansão de 8,7%, revelando áreas novas, como ‘games’ (jogos) e robótica, por exemplo, além das franquias de escolas de idiomas. Em terceiro posto aparece comunicação, informática e eletrônicos, com alta de 8,5%. “Tudo que é comércio ligado a celulares. Isso tem crescido bastante”.

No primeiro semestre do ano, o segmento de serviços e outros negócios continuou liderando, com alta de 9,3%, seguido de casa e construção e comunicação, informática e eletrônicos, com 9,1% cada. Serviços educacionais aparecem na terceira posição em termos de expansão, com 8,4%.

André Friedheim avaliou que serviços devem permanecer acelerando no resto do ano, embora haja perspectiva de recuperação das franquias de alimentação no segundo semestre, com crescimento adaptado às novas plataformas, com menor frete, maior capilaridade e facilidades de entrega. “Acho que essas franquias voltam a crescer em modelos alternativos”.

Empregos

O total de empregos diretos gerados pelo setor de franquias aumentou 10% no segundo trimestre deste ano comparativamente ao mesmo trimestre do ano anterior. O número de trabalhadores com carteira assinada subiu de 1.224.987 para 1.348.235.

De acordo com a ABF, as franquias já começam a entrar em outras cidades, saindo um pouco do eixo Rio de Janeiro-São Paulo. Atualmente, 45% dos municípios brasileiros já têm uma operação de franquia, informou o presidente da entidade. Os maiores crescimentos, em termos de receita, foram observados nas regiões Sul, de 9,7% para 10,3% do total do mercado; Nordeste (de 13,6% para 13,9%) e Centro-Oeste (de 8,4% para 8,6%). “Tem boas referências em cada uma dessas regiões do país”, disse Friedheim. Em relação aos estados, os que mais ganharam participação em faturamento foram Santa Catarina (4% para 4,5%), Mato Grosso (1,9% para 2,1%) e Minas Gerais (7,7% para 7,9%).

O presidente da ABF avaliou que a 13ª Expo Franchising ABF Rio, que ocorrerá entre os dias 12 e 14 de setembro próximo, no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro, tem expectativas grandes em termos de resultados para o setor. A mudança do local do Riocentro, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense, para a região central da cidade, deverá contribuir para facilitar a mobilidade e ampliar o número de visitantes. Friedheim espera um público de 22 mil pessoas durante o evento. “A expectativa é muito boa”.

Reconhecida como uma das mais importantes feiras de franquias da América Latina, a Expo ABF Rio trará cerca de 200 marcas expositoras dos mais diversos segmentos. Friedheim estima que haverá aumento de franquias do setor de serviços no estado. Pela segunda vez, a feira trará um espaço dedicado a Portugal, onde serão mostradas as opções de negócios para brasileiros que se mudam para aquele país.

Agência Brasil - Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil