Gratuito: Sesc abre vagas para curso de inglês em Teresina e Parnaíba

O Sesc Piauí abre vagas para cursos gratuitos de inglês em Teresina (Sesc Centro) e Parnaíba (Sesc Avenida) pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG).



As vagas são destinadas prioritariamente aos trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, seus dependentes e aos estudantes da rede pública de educação básica, todos de baixa renda – cuja renda familiar não ultrapasse o valor de três salários mínimos nacionais.

No ato da inscrição o candidato ou o seu responsável legal, quando o mesmo for menor, deve apresentar os documentos originais e entregar as seguintes cópias: RG ou certidão de nascimento do candidato; CPF do candidato; RG e CPF do responsável legal, quando for o caso; comprovante de residência atualizado; documento que comprove deficiência física ou mental do candidato, quando for o caso; comprovante de escolaridade do candidato (histórico escolar e/ou declaração escolar); carteira do Sesc atualizada (quando o candidato for trabalhador do comércio de bens serviços e turismo ou seu dependente) e comprovante de renda familiar bruta.

As inscrições devem ser feitas de 20 a 23 de janeiro, das 8h às 12h e das 13h às 18h, na Central de Atendimento do Sesc Centro, em Teresina, e nos mesmos dias e horários na Central de Atendimento do Sesc Avenida, em Parnaíba.

A seleção acontece no dia 24 de janeiro e o resultado estará disponível no dia 27 do mesmo mês no site do Sesc www.pi.sesc.com.br e nos quadros de aviso das unidades em Teresina e Parnaíba.

As matrículas podem ser feitas de 28 a 31 de janeiro também nas Centrais de Atendimento das duas unidades, em Teresina e Parnaíba, das 8h às 12h e das 13h às 18h. O início das aulas será informado no ato da matrícula.

Confira abaixo as especificações das vagas:

Teresina – Sesc Centro

Inglês Teen – 12 a 13 anos – 120h – Turno tarde – 25 vagas

Inglês módulo I A – a partir de 14 anos – 120h – Turno manhã – 25 vagas

Inglês módulo I B – a partir de 14 anos – 120h – Turno tarde – 10 vagas

Inglês módulo II A – a partir de 14 anos – 120h – Turno manhã – 15 vagas

Inglês módulo II B – a partir de 14 anos – 120h – Turno tarde – 23 vagas

Parnaíba – Sesc Avenida

Inglês Teen – 12 a 14 anos – 60h – Turno manhã: 25 vagas | Turno tarde: 25 vagas

Inglês módulo I – a partir de 15 anos – 60h – Turno tarde: 50 vagas | Turno noite: 25 vagas

Confira o edital completo e ficha de inscrição em http://www.pi.sesc.com.br/images/editais_pcg/2020/edital012020/ed012020.pdf