Sesapi lança edital para contratação de profissionais da saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), visando aumentar o quantitativo de profissionais disponíveis para as ações que vem executando em enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus, anunciou, neste sábado (21), edital de chamamento para cadastro e seleção de profissionais em regime emergencial para atender as necessidades de combate ao coronavírus, para lotação nos hospitais da Rede Estadual de Saúde, conforme ato de lotação, fundamentado na necessidade de cada unidade.



O Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública do Estado do Piauí (COE/PI) será responsável pela avaliação dos candidatos que se submeterem ao processo de seleção. As inscrições devem ser realizadas a partir das 18h do dia 21 de março de 2020 até as 23h59min do dia 23 de março de 2020.

Os candidatos selecionados, quando convocados, atuarão nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em uma das unidades hospitalares construídas ou adaptadas em qualquer cidade do Piauí, com a finalidade de combater a ação do coronavírus (Covid-19), em regime de plantão ou diarista.

Serão ofertadas 673 vagas para contratação imediata. As especialidades ofertadas são: para médicos diaristas, plantonistas e infectologistas, enfermeiros plantonistas e diaristas, biomédicos, farmacêuticos, psicólogos diaristas, fisioterapeutas plantonistas, técnicos de Enfermagem, técnicos em patologia clínica, auxiliar de serviços gerais e maqueiro. Serão reservados 10% das vagas oferecidas nesta seleção a candidatos portadores de deficiências.

O edital estará disponível exclusivamente no endereço eletrônico www.saude.pi.gov.br. O contrato será por tempo determinado de seis meses, podendo ser prorrogado sucessivamente, conforme a necessidade do serviço.

Confira aqui o edital .

Da Redação