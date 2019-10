Senac EAD abre processo seletivo para pós-graduação 2020

O Centro Universitário Senac está com inscrições abertas para os cursos de pós-graduação lato sensu a distância em todo o país. As novidades para este ano são que as avaliações, que eram presenciais, passam a ser on-line para todos os cursos. O período para as inscrições vai até 28 de fevereiro de 2020, e a taxa tem valor de R$ 20.



O portfólio reúne 32 opções nas áreas de artes, comunicação, educação, gastronomia, gestão, meio ambiente, saúde e tecnologia da informação. Entre os títulos disponíveis estão: Arte-Educação, Docência no Ensino Superior, Gestão da Segurança de Alimentos, Engenharia da Qualidade de Software, Avaliação de Impactos Ambientais e Processos de Licenciamento Ambiental, Nutrição Clínica: do homecare ao hospital e Segurança da Informação. Confira a lista completa de cursos no Portal Senac EAD.

Com foco nas atuais demandas do mercado de trabalho, os cursos contam com material didático próprio, publicações e recursos multimídia, além de uma metodologia especialmente planejada para quem precisa conciliar estudos e outras atividades.

O estudante ainda tem acesso, pela internet, à biblioteca virtual, exercícios e videoaulas. Durante o curso, os professores do Centro Universitário Senac estão à disposição em fóruns para esclarecimento de dúvidas, webconferências, debates ou grupos de discussão com os alunos.

Exercícios on-line, trabalhos individuais, assim como uma defesa presencial escrita do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) após a finalização do curso, realizadas no polo escolhido no momento da inscrição, compõem o conjunto de instrumentos de avaliação de todos os cursos.

As inscrições devem ser realizadas na página de pós-graduação do Portal Senac EAD, na qual também é possível conferir o edital do processo de ingresso e a lista completa de cursos oferecidos.

Referência em educação

Há 30 anos, o Centro Universitário Senac trabalha para desenvolver o potencial empreendedor em seus alunos durante todo o processo de aprendizagem, aliando teoria à prática e proporcionando vivências inovadoras e oportunidades de internacionalização do conhecimento por meio de parcerias institucionais. Por sua excelência educacional e qualidade da infraestrutura disponibilizada a alunos e funcionários, o Centro Universitário Senac possui nota 5 na avaliação do Ministério da Educação para os cursos presenciais e a distância.