Sebrae-PI realiza encontro de influenciadores digitais em Teresina

Acontece nos próximos dias 10 e 11 de novembro o I Fórum Digital Beauty, uma ação do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae no Piauí. O objetivo do fórum, que será realizado na sede do Sebrae em Teresina, é apresentar inovações para que as empresas do segmento da beleza possam conquistar mais clientes e se manter competitivas no mercado.



A abertura do evento ocorrerá no dia 10 de novembro, às 09h, sendo marcada por um Encontro de Influenciadores Digitais. Esse encontro será uma oportunidade para os participantes conhecerem tudo sobre esse universo de atração e engajamento, que pode ser uma excelente estratégia para divulgar as marcas e desenvolver as empresas.

Já estão confirmadas no Encontro de Influenciadores as participações dos digitais influencers Igor Leite, Rackel Meneses, Gabriella Fortes, Sana Moraes, Luma Bianca, Stefhânia Fernandes, Biá Boakari e Letícia Lustosa.

“Pensamos esse encontro como estratégia de aproximação entre os influenciadores e os empresários, já que os influenciadores podem ser importantes aliados na divulgação dos estabelecimentos de beleza”, afirma a analista do Sebrae no Piauí, Bruna Lopes.

Além do Encontro de Influenciadores Digitais, a programação do fórum contará também com palestras, oficinas, webinars, workshops, jogos empresariais, e talk show, além de uma feira de Distribuidores e Parceiros desse segmento.

PALESTRAS MAGNAS

A coach e mentora Gleyce Persil vai ministrar a palestra Atendimento 4.0. Gleyce atua no mercado de beleza há uma década e conhecer bem os desafios do segmento, principalmente no que se refere a atração de fidelização de clientes na era da experiência. Criou o Método Avante Beleza para conduzir profissionais, gestores e empresas ao topo.

A palestra Fotografia de Beleza no Celular para Redes Sociais será ministrada pelo fotógrafo Cauê Moreno. Moreno começou sua trajetória como assistente nos antigos estúdios da Editora Globo, onde aprendeu toda a técnica com mestres à moda antiga. Hoje focado em beleza, moda e retratos para os mercados publicitário e editorial, consegue expor sua linguagem com bastante cor e contraste. Se envolveu com fotografia de celular há alguns anos e vem explorando esse universo e passando suas técnicas de iluminação adiante.

A diretora científica do Centro de Estudo e Pesquisa em Tricologia, Sandra Perondi, vai falar sobre Tricologia: A Importância da Saúde Capilar. Sandra é tricologista, que é o profissional especialista na cura de doenças do cabelo e do couro cabeludo, e também terapeuta capilar.

O tema Empreendedorismo e Criatividade será abordado na palestra do cabeleireiro, empresário e apresentador de TV, Mariano Marques, que tem mais de 40 anos de experiência e atuação no segmento da beleza.

Já a diretora executiva da rede de salões de beleza Studio W, Rosângela Barchetta vai ministrar a palestra Gestão de Salão de Beleza – Case de Sucesso do Studio, destacando as estratégias utilizadas em seus estabelecimentos para oferecer sempre os melhores serviços, com contando um time de renomados profissionais dispostos a melhorar a autoestima dos clientes.

A Arte de Pentear será o tema da palestra da hairstylist Beatriz Galego, que, recentemente ganhou o prêmio de melhor penteadora da América Latina pela revista Cabelos & Cia, um marco na sua carreira profissional.

Já a autora do livro Como Ter um Salão de Beleza e Ainda Ser Feliz, Fabiana Gondim, vai ministrar a palestra Inovação e Sustentabilidade no Salão de Beleza. Fabiana tem mais de 30 anos de experiência no segmento da beleza, criou a Escola HairSIZE, integrou o Comitê ABNT de normas técnicas para salão de beleza, participou como especialista em episódios do programa SOS Salvem o Salão no canal GNT e atua também como curadora e jurada do Prêmio Cabelos & Cia.

O hairstylist Rafael Bertolucci – criador da Live Masters, plataforma interativa de treinamento para profissionais da beleza – ministrará a palestra Tendências da Beleza: Impacte Pessoas com Propósito. Bertolucci já formou mais de 10 mil cabeleireiros e alcançou o posto de segundo cabeleireiro do mundo mais assistido no Youtube.

OUTRAS ATIVIDADES

O talk show Lei do Salão Parceiro contará com a participação da advogada Mayra, Cavalcante, do Sindicato da Beleza de Teresina, Sindbeleza; e do presidente da Associação Brasileira dos Salões de Beleza, ABSB, José Augusto Nascimento.

O foco dessa atividade é esclarecer sobre a legislação que entrou em vigor no início de 2017, mas ainda gera muitas dúvidas. Objetivo da Lei do Salão Parceiro é regularizar uma prática frequente nos salões de beleza: a contratação de profissionais como cabeleireiros, esteticistas e manicures, sob o regime de trabalhadores autônomos.

Na Feira de Distribuidores e Parceiros, as empresas vão expor seus produtos e terão a possibilidade de realizar negócios. No espaço, o público poderá conhecer também o Salão da Norma, onde serão destaque as regras e leis para abertura de um salão de beleza, as boas práticas de higienização, os aspectos considerados pela vigilância sanitária, entre outros requisitos para registro de um salão.

Maiores informações e inscrições no site do Sebrae no Piauí – www.pi.sebrae.com.br.

Com informações do Sebrae/PI