Sebrae oferece vaga para instrutor e consultor especializado

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae no Piauí, prorrogou as inscrições do edital de credenciamento no Sistema de Gestão de Fornecedores do Sistema Sebrae, SGF. O prazo segue agora até o dia 06 de setembro. Todas as informações estão disponíveis no site www.pi.sebrae.com.br.



Poderão ser credenciadas para prestar serviços ao Sebrae no Piauí, empresas legalmente constituídas no país há no mínimo 30 dias, retroativamente à data de publicação do edital, podendo ser sociedades empresárias e sociedades simples, exceto cooperativas. Será considerada empresa legalmente constituída aquela que apresentar contrato social, no ato da inscrição, com registro nos órgãos competentes. Não serão credenciadas empresas unipessoais, ou seja, empresas formadas por apenas um sócio.

“O credenciamento no SGF visa a formação de um banco de prestadores de serviços qualificado e comprometido com os resultados da instituição. As empresas credenciadas são contratadas para atender empreendedores e empresários, de maneira a contribuir com a promoção da competitividade, o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e o fomento ao empreendedorismo no Piauí e no Brasil”, explica o diretor administrativo-financeiro do Sebrae no Piauí, Júlio Cesar Lima Filho.

As etapas do processo de credenciamento são divididas em Inscrição Online, Habilitação Jurídica e Qualificação Técnica.

Na Inscrição Online, o interessado deve preencher o formulário de cadastro eletrônico com os dados da empresa, as áreas e subáreas escolhidas, relato de experiência, natureza da prestação de serviços (se consultoria e/ou instrutoria), como também, anexar os documentos em PDF, os quais também deverão ser enviados por meio físico para o endereço definido no edital.

Já nas fases de Habilitação Jurídica e Qualificação Técnica é realizada a análise documental da pessoa jurídica, verificada a regularidade fiscal, bem como a qualificação técnica da empresa, constituindo-se em etapas de caráter eliminatório. Os critérios de análise são: entrega, autenticidade, validade e compatibilidade dos documentos apresentados.

As empresas que forem aprovadas em todas as etapas do processo de credenciamento passarão a integrar o SGF na condição de fornecedor de serviços de consultoria e/ou instrutoria para o Sebrae no Piauí, podendo também prestar serviços semelhantes para outras unidades do Sistema Sebrae.

“Importante salientar que o credenciamento não estabelece obrigação para o Sebrae de efetuar qualquer contratação. É apenas um cadastro e a devida habilitação de empresas que estejam aptas a prestar serviços de consultoria e instrutoria para o Sebrae, quando surgirem demandas dessa natureza”, explica o gestor do SGF no Piauí, Edilson Matos.

Áreas e subáreas de conhecimento

Para se inscrever no edital, as empresas precisam ter experiência comprovada nas áreas de interesse e natureza dos serviços (instrutoria/consultoria), e ainda ter finalidade e ramo de atuação que permitam a prestação de serviços nas áreas e subáreas de conhecimento ofertadas no edital.

As áreas de conhecimento são: Recursos Humanos; Empreendedorismo; Educação; Serviço Financeiros e Contábeis; Marketing e Vendas; Negócios Internacionais; Planejamento Empresarial; Gestão da Produção e Qualidade; Legislação Aplicada aos Pequenos Negócios; Sustentabilidade; Inovação; Tecnologia da Informação; Desenvolvimento Territorial; Associativismo e Cooperativismo; Desenvolvimento Setorial; e Políticas Públicas.

Essas áreas estão divididas em subáreas, que especificam a especialidade requerida para credenciamento no SGF. Em Recursos Humanos, por exemplo, existem subáreas como recrutamento e seleção, gestão trabalhista, liderança e condução de grupos. Já em Empreendedorismo, estão incluídas comportamento empreendedor, negociação e sucessão empresarial. Em Inovação, algumas das subáreas são design gráfico, design de moda, gestão do conhecimento, transferência de tecnologia e startups.

Então, para quem é especialista no que faz, o Sebrae tem sempre uma oportunidade para aproximá-lo do mercado de trabalho, tendo como foco principal o avanço dos pequenos negócios. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail [email protected] ou do telefone (86) 3216-1381.

Sebrae/PI