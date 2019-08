Sebrae e Petrobras lançam edital de inovação no Piauí

Esse edital possibilitará a inserção de pequenos negócios e startups no desenvolvimento de soluções para superar desafios tecnológicos propostos pela empresa em seis temas.



Delano Rocha diz que o projeto estimula os pequenos negócios

O público do edital são startups, microempresas e empresas de pequeno porte, incluindo as de base tecnológica. Os recursos do edital são destinados às áreas de tecnologias digitais, nanotecnologia, novas energias, corrosão, catalisadores, captura e utilização de carbono.

Na seleção, serão avaliados o impacto da solução proposta para o negócio da Petrobras, a consistência e a viabilidade do projeto, incluindo facilidade de implantação da solução proposta, a capacidade técnica da equipe, o grau de inovação, o nível de maturidade tecnológica e o potencial de ganho em escala.

As empresas selecionadas terão até dois anos para desenvolver suas propostas, tendo suporte em consultorias técnicas, base de clientes e potenciais investidores.

“Esta iniciativa busca estimular o ecossistema de inovação das startups, pequenas empresas inovadoras e instituições de ciência e tecnologia, promovendo o desenvolvimento de soluções tecnológicas para os negócios de petróleo, gás natural e energia”, comenta o diretor técnico do Sebrae no Piauí, Delano Rocha.

A iniciativa prevê suporte financeiro para os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, diagnóstico de maturidade da gestão, capacitação e consultoria para plano de negócios e para melhoria de processos gerenciais ou tecnológicos, apoio para acesso a mercado e interação com o corpo técnico da Petrobras, e apoio para desenvolvimento ou divulgação do produto ou tecnologia.

O Sebrae irá oferecer consultoria às empresas selecionadas, para melhoria da competitividade, durante o período do projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Também prestará auxílio na prestação de contas física e financeira dos projetos.

Neste primeiro edital, a previsão é que dez projetos sejam contemplados com os recursos que variam, em média, entre R$ 500 mil e R$ 1,5 milhão para cada empresa selecionada. As inscrições poderão ser feitas até o dia 22 de setembro, no site http://www.sebrae.com.br/editalpetrobrassebrae/2019.

“Essa é apenas a primeira iniciativa que visa aproximar a Petrobras das startups. Por meio dela, investiremos até R$ 60 milhões nos próximos cinco anos em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação”, explica Orlando Ribeiro, gerente executivo do Cenpes, Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras.

Conexões para inovação

O Petrobras Conexões para Inovação consiste em uma série de iniciativas pensadas para intensificar a cooperação entre empresas – grandes, pequenas ou micro – e instituições de pesquisa científica e tecnológica para transformar artigos científicos em inovações implantadas.

Um dos objetivos é aperfeiçoar modelos de fomento à pesquisa e desenvolvimento, a fim de que eles possam contemplar todas as fases do ciclo de inovação aberta.

Outra finalidade dessa iniciativa é alavancar a criação, acelerar o desenvolvimento e dar ganho de escala aos projetos que nascem nas startups e pequenas empresas de base tecnológica do país.

Além disso, por meio desse programa será possível otimizar os processos de seleção, contratação e acompanhamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) e inovar em modelos de governança de projetos e programas tecnológicos da Petrobras.

Sebrae/PI