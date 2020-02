Rede atacadista seleciona colaboradores para filial de Teresina

Um grupo empresarial do ramo atacadista irá inaugurar, ainda neste semestre, uma filial em Teresina. Atuando há mais de 50 anos, o grupo tem sede em Minas Gerais e conta com filiais em 12 estados, sendo quatro delas no Nordeste.



Nesta primeira etapa, será feita seleção para quatro áreas e em parte delas serão utilizados os perfis já cadastrados na III Feira de Empregos e Negócios e no banco de dados do Programa Balcão do Trabalhador, que é um projeto realizado pela Prefeitura de Teresina por meio da Fundação Wall Ferraz.

“Vale ressaltar que nossa participação neste processo resume apenas no intermédio entre as pessoas que buscam emprego e a empresa contratante, cabendo apenas a ela a confirmação da contratação”, esclarece Scheyvan Lima, presidente da Fundação Wall Ferraz.

Já para a vaga de Operador de Empilhadeira, o Balcão do Trabalhador estará realizando o recebimento e seleção de currículos nesta terça-feira (11) e quarta-feira (12), das 8h as 13h, no Edifício Saraiva Center, localizado na Rua Firmino Pires, 379 – Centro (Sul), próximo a Praça Saraiva.

Para essa vaga, os candidatos deverão atender alguns requisitos que vão desde o Ensino Fundamental Completo, Curso de operador de Empilhadeira, e ainda disponibilidade para trabalhar de segunda à sexta-feira, entre 07h30 e 17h30.

A chegada desse grupo em Teresina resulta no aumento de vagas e gera oportunidades para quem está buscado um trabalho, como é o caso da auxiliar de serviços gerais, Amparo Xavier. Ela reside no Bairro Parque Sul e está desempregada há cerca de dois meses. “Fico feliz em ver novas empresas chegando a nossa cidade, assim só aumenta nossas chances de ingressar no mercado de trabalho”, comemorou.

Para mais informações sobre oportunidades de empregos, cursos, palestras, oficinas e workshops, basta acessar o site fwf.pmt.pi.gov.br.