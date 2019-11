Prefeitura convoca 14 professores para atuar no ensino fundamental

A Prefeitura de Teresina divulga mais uma lista de aprovados no processo seletivo simplificado para professor substituto da Rede Municipal. São 14 docentes direcionados para turmas dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º), que serão contratados por tempo determinado.



Conforme o edital de convocação, publicado no Diário Oficial do Município dessa sexta-feira (01), os professores têm 30 dias para se apresentarem à Coordenação de Registro da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema). Os convocados devem substituir docentes em licença, mantendo o ritmo de aulas nas unidades de ensino.

Os professores deverão apresentar Declaração de Acumulação Lícita de Cargos ou Empregos Públicos, originais e cópias do RG, CPF, Título de Eleitor, Certidão de Casamento (quando for o caso), Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (se do gênero masculino), comprovante de residência e registro no PIS/PASEP (se possuir).

Confira a lista de convocação no Diário Oficial do Município



Ascom/Semec