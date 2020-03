OAB adia segunda etapa de prova nacional para formados em direito

O exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que permite o exercício da advocacia, vai ser adiado por conta do coronavírus.



A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado tomou essa decisão nesta segunda-feira (16) com base nas recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) e do Ministério da Saúde.

A segunda fase da prova, a prático-profissional, seria aplicada no dia 5 de abril, mas o órgão decidiu que o exame acontecerá apenas em 31 de maio, já que "é necessário para auxiliar na diminuição da propagação do vírus, bem como garantir a proteção da saúde de todos os inscritos na prova".

Cerca de 30 mil pessoas estão inscritas.

Folhapress