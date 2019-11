No Piauí, setor de couro cresceu 302% de janeiro a agosto

No Piauí, embora o setor de maior relevância nas exportações sejam as sementes, grãos e frutos oleaginosos e diversos, o couro vem se destacando aos poucos e representa, atualmente, uma fonte crescente de lucros para o Estado.



Dados da Receita Federal apontam que, no período que compreende de janeiro a agosto de 2019, o setor de peles e couros apresentou um crescimento considerável de 302,2%, se comparado aos anos anteriores e aos outros setores, como o de grãos, que tem a soja como principal produto de exportação piauiense. Logo em seguida, aparece o setor de peixes e crustáceos, com um crescimento de 167,9%.

Para o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Igor Néri, esse crescimento é motivo de comemoração. “Ficamos felizes em ver nosso Estado crescendo e bem visto. O Piauí é rico em potencialidades que, se corretamente exploradas, contribuem para o seu desenvolvimento e, consequentemente, para o seu crescimento também. E o nosso trabalho junto a SDE tem sido o de atrair investidores, oferecendo sempre bons incentivos fiscais para as empresas que querem se instalar aqui, apresentando possíveis lugares para investimento de acordo com a área de atuação de cada um que nos procura e mostrando aos empresários, que o Piauí tem muita coisa boa e que se for para somar, fazemos questão deles aqui”, afirmou o secretário.

Igor destacou ainda que o trabalho é constante e que o Governo tem dado todo o suporte necessário para as empresas que aqui já estão e para as que pretendem investir no Piauí. “Contamos com uma Lei de Incentivos Fiscais que facilita e atrai o empresário para o nosso Estado. Damos o suporte necessário para que ele se sinta bem-vindo e, principalmente, acolhido. Nosso objetivo aqui é um só: alavancar o crescimento do Piauí e gerar emprego e renda para a nossa população. E aos poucos, estamos fazendo isso. 2019 foi um ano produtivo para a nossa secretaria, com resultados positivos e com os projetos que temos para 2020, esperamos que seja ainda melhor”, falou.

A Rhoma Pelles, empresa gaúcha de produção de couro, firmou, recentemente, parceria junto a SDE e ao Governo e hoje, encontra-se instalada no Estado. Produtora de couro e peles e distribuidora do produto final para marcas conhecidas no Brasil, a empresa tem buscado ampliar os negócios e escolheu o Piauí para isso.

Segundo o diretor Rodrigo Hartmann, a matéria-prima é muito forte não só no Estado, como no Nordeste também. “Estamos instalados há cerca de um ano aqui em Teresina, com essa filial instituída, buscando ampliar novos negócios, porque a gente sabe que a questão da matéria-prima de carneiro e cabra é muito forte, não só no Piauí, mas no Nordeste todo”, ressaltou.