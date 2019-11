MPF (PI) divulga edital de seleção de estágio na área de Direito

O Ministério Público Federal (MPF), no Piauí (PI), divulga o 2º Processo Seletivo Público, do Exercício 2019, para a contratação de estagiários de nível superior e formação de cadastro de reserva, para a Procuradoria da República no Piauí, em Teresina (PI), na área de graduação de Direito.



O estudante interessado em se inscrever na seleção deverá preencher a Ficha de Inscrição para Estágio, disponibilizada no endereço eletrônico da Procuradoria da República no Piauí: www.mpf.mp.br/pi/estagie-conosco, compreendido entre as 8 horas do dia 30 de outubro de 2019 às 23h59 horas do dia 14 de novembro de 2019, considerando-se como extemporâneas e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período.

É pré-requisito para a inscrição neste processo seletivo estar matriculado em uma das Instituições de Ensino Superior conveniadas com a Procuradoria da República no Estado do Piauí: Centro de Ensino Superior do Vale do Parnaíba (CESVALE); Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA); Centro Universitário Uninovafapi (UNINOVAFAPI); Faculdade Afonso Mafrense (FAM); Faculdade de Ensino Superior de Floriano (FAESF); Faculdade de Tecnologia do Piauí (FATEPI); Faculdade Integral Diferencial WYDEN (Facid); Faculdade Uninassau (Teresina); Faculdade Uninassau (Parnaíba); Grupo Educacional Superior (ICEV); Instituto de Educação Superior Raimundo Sá (IESRSA); Sociedade Piauiense de Ensino Superior (Instituto Camilo Filho ICF); Universidade Estadual do Piauí UESPI e Universidade Federal do Piauí UFPI.

Também é necessário ter concluído, no momento da contratação, pelo menos: 2º ano ou 4º semestre do curso superior, quando a duração do curso for igual a 10 (dez) ou mais semestres, para os estudantes que concorrem nessa condição; 3º semestre do curso superior, quando a duração do curso for menor que 10 (dez) semestres, para os estudantes que concorrem nessa condição; 2º semestre do curso superior, quando a duração do curso for igual a 6 (seis) semestres, para os estudantes que concorrem nessa condição; e 1º semestre do curso superior, quando a duração do curso for menor ou igual a 4 (quatro) semestres, para os estudantes que concorrem nessa condição.

O processo seletivo terá a validade de 1 (ano), a contar da data da publicação do Edital do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Piauí.

A jornada semanal do estágio será de 20 (vinte) horas. Fica assegurado ao estudante, integrante do Programa de Estágio do Ministério Público Federal:a realização do estágio em áreas cujas atividades sejam correlatas ao seu curso de formação; o recebimento da bolsa-estágio no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais); a concessão de seguro contra acidentes pessoais; a concessão de auxílio-transporte no valor de R$ 7,00 (sete reais) por dia estagiado e e a obtenção de Termo de Realização de Estágio, ao final do estágio.

A data, o horário e o local de realização das provas serão divulgados posteriormente, no endereço eletrônico www.mpf.mp.br/pi/estagie-conosco.

