Movimento Empreender Piauí quer ampliar atividades em 2020

A entidade, presidida pelo empresário Arthur Feitosa, instalou na última semana um núcleo regional na cidade de Parnaíba, litoral do Estado



Lançado com objetivo de ampliar a discussão sobre o desenvolvimento econômico, O Movimento Empreender Piauí (Move) trabalha para ampliar suas atividades em 2020. Nos próximos meses, os municípios de Piripiri, Picos, São Raimundo Nonato e Bom Jesus também devem passar a contar com a presença do MOVE.



“A expectativa é que a gente consiga juntar nessa plataforma todo o empresariado do estado, a cadeia produtiva, para saber o que está acontecendo e lutar pelo mesmo foco, empreendedorismo e desenvolvimento. Estamos na expectativa que o empresariado ganhe musculatura e o respeito que sempre mereceu e não teve”, destaca Arthur Feitosa.

O presidente do MOVE destaca que o movimento é totalmente apartidário e tem como foco chamar atenção da classe política e da sociedade para a importância do setor empresarial para o desenvolvimento do Piauí.

“O que nós queremos é que os políticos se voltem para uma política de estado e esqueçam um pouco a política de poder. Enquanto houver esse embate, em que todo mundo só trata de mandato e reeleição, o Piauí vai ficando para trás”, avalia.

Para viabilizar a instalação dos novos núcleos regionais, a direção do Movimento Empreender Piauí já deu início às tratativas com representantes do setor empresarial dos municípios contemplados.





João MagalhãesNatanael Souza