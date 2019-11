Lojistas participam do lançamento do Outlet Chic com presença de influencer

O Outlet Chic, um dos mais tradicionais bazar do Nordeste, teve o lançamento da sua 16ª edição na noite da última quarta-feira (13), em Teresina. O lançamento contou com a presença da influencer Aliana Aires, doutora em Comunicação e Práticas de Consumo pela ESPM- SP. Aires comandou um bate-papo sobre visual merchandising para varejo de moda para os lojistas participantes do evento.







“A expectativa é que o Outlet Chic reúna mais de 20 mil pessoas por dia durante os três dias de evento. Nesta edição Black Week, além das lojas de vestuário, o Outlet Chic traz mais uma novidade com lojas no segmento de decoração. O evento terá uma vasta programação, com espaço climatizado, tudo para proporcionar conforto e segurança para os clientes que desejam antecipar as compras de Natal”, pontua Roberta Rocha, organizadora do evento.

A estrutura climatizada conta ainda com praça de alimentação e espaço infantil. Além disso, o ex-BB Eliezer fará presença VIP. O Outlet Chic acontece nos dias 22, 23 e 24 de novembro no Teresina Hall, das 10h às 22h. Com produtos com até 80% de desconto, são mais de 100 lojas abrangendo os segmentos de roupas masculinas, femininas, infantis, calçados, artesanato, presentes e decoração.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia