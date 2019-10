Lojas Americanas abre vaga de emprego em Campo Maior

A Lojas Americanas seleciona profissionais para o Programa de Novos Talentos do Varejo, para atuação na cidade de Campo Maior, no Piauí. Para concorrer, os candidatos devem ter ensino superior completo com até dois anos de formação, além de identificação com o varejo, boa comunicação, dinamismo, proatividade, capacidade de liderança e alto nível de responsabilidade.



No cargo, o supervisor será desafiado diariamente a superar seus limites, viabilizando o atingimento de metas, e terá a possibilidade de assumir, em pouco tempo, uma das unidades da rede. Certificada pela consultoria GPTW (Great Place to Work) e posicionada entre as empregadoras mais atrativas do Brasil de acordo com a nova edição do ranking da Universum, a Lojas Americanas oferece diversas oportunidades para quem sonha grande e quer crescer dentro da companhia.

Além de salário compatível com o mercado e benefícios como vale transporte, vale refeição, plano de saúde e odontológico, o profissional terá acesso a descontos em academias, instituições de ensino e em compras nas unidades da rede em todo o Brasil e nos sites Americanas.com, Submarino e Shoptime.

O processo seletivo é composto por entrevista pessoal e provas de Matemática e Língua Portuguesa. As inscrições devem ser feitas pelo site vagas.com.br/v1110589.

A companhia opera no ambiente de lojas físicas, com mais de 1.500 unidades em todo o Brasil, além de plataforma digital (a B2W Digital, dona das marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato) e fintech e plataforma de negócios mobile (a Ame) –