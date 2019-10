Instituições têm até 3/10 para se inscrever em programa de FURNAS

FURNAS lançou o edital 2019 do seu Programa Social que tem por objetivo beneficiar projetos sociais de atendimento à população conduzidos por organizações sem fins lucrativos sediadas nos mais de 500 municípios onde a empresa está presente. As entidades devem fazer a inscrição de seus projetos na plataforma Prosas - www.furnas.prosas.com.br - até esta quinta-feira, 03 de outubro.



O Programa Furnas Social 2019 destinará até R$ 3 milhões para projetos sociais que contribuam com a melhoria da qualidade de vida da comunidade local, atendendo à política de responsabilidade social da companhia e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Ao ser selecionada, a entidade poderá receber até R$ 15 mil para aquisição de equipamentos e materiais duráveis para atendimento à comunidade.

“FURNAS busca se relacionar de uma forma cidadã com as comunidades onde atua, e adota um compromisso social voltado para o desenvolvimento. O Programa Furnas Social existe desde 2003, e já contemplou quase 2 mil instituições que, por sua vez, beneficiaram mais de 12 milhões de pessoas. Temos muito orgulho em colaborar com a melhoria da qualidade de vida de tanta gente”, destaca Marcos Machado, gerente de responsabilidade sociocultural da empresa.

Estão aptas a participar organizações da sociedade civil, de direito privado e sem fins lucrativos, em atividade há pelo menos três anos. Será contemplada uma proposta por organização, mas cada entidade pode inscrever quantos projetos desejar. As selecionadas serão anunciadas em 24 de outubro.

A última edição do edital, em 2017, contemplou mais de 200 organizações e melhorou a estrutura de abrigos, asilos, entidades de capacitação profissional e organizações de apoio a pessoas com necessidades especiais, entre outros.

O edital está disponível no site de FURNAS, assim como a política de responsabilidade social da companhia: www.furnas.com.br/subsecao/36/programas-sociais. Dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail [email protected]

Serviço

Objeto: projetos sociais de atendimento à população

Valores: Até R$ 15 mil por projeto

Data limite: Até 03 de outubro (não haverá prorrogação).

