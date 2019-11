Uespi inscreve para pós-graduação em Corrente e Bom Jesus

As inscrições para o edital Prop/Uespi N° 007/2019 de cursos do seu Programa de Pós-Graduação Lato Sensu, para o 1 semestre de 2020, estão abertas até o dia 29 de novembro. São mais de 300 vagas em oito cursos ofertados nos campi de Teresina, Bom Jesus e Corrente.



Os cursos são destinados a candidatos diplomados em Cursos de Graduação ou demais Cursos Superiores que atendam as exigências do edital. O processo de seleção será constituído da inscrição online e duas etapas: Análise de Curriculum (de caráter classificatório); e Justificativa/Carta de Intenções (de caráter eliminatório) ou Entrevista (de caráter eliminatório), dependendo do Curso a ser escolhido.

As inscrições serão realizadas até às 13h do dia 29/11/2019 (horário do Piauí), exceto aos sábados, domingos e feriados. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição, imprimir o comprovante de inscrição e o boleto com o valor (R$ 50) da taxa de inscrição.

Os documentos devem ser entregues até o dia 29/11/2019, às 13h. Eles poderão ser encaminhados através dos Correios (via Sedex), com data máxima de postagem de 29/11/2019 e com a devida indicação do Curso de concorrência, para a Unidade Universitária onde será realizado o Curso (Quadro I). Os Endereços das Unidades encontram-se no Anexo IV do Edital.

Documentos

Comprovante de inscrição;

Comprovante de pagamento do boleto bancário;

Curriculum Vitae comprovado (se não levar as cópias autenticadas, fazer acompanhado do original para conferência);

Justificativa/Carta de Intenção, conforme Anexo III, nas Coordenações dos Cursos/Centros/Campi/Unidade aos quais o Curso esteja vinculado.

Confira mais informações no Edital

Com informações da CCOM