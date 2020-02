Governo do Piauí seleciona consultores para o Interpi

Estão abertas, até o dia 27 de fevereiro, as inscrições para os processos seletivos que irão permitir a contratação de novas consultorias individuais para assessoramento técnico às ações de regularização desenvolvidas pelo Interpi, dentro do Projeto Pilares do Crescimento e da Inclusão Social, e ainda ao assessoramento técnico do Centro Geotecnologia Fundiária e Ambiental (CGEO) – (Interpi/Semar).



Serão contratados 20 engenheiros agrimensores, 10 analistas de sistemas de informação e processamento de dados, 8 tecnólogos de geoprocessamento e 5 assistentes sociais. O trabalho de consultoria para cada uma delas está definido nos termos de referência (TDR) respectivos (ver links abaixo).

Todas as consultorias individuais a serem contratadas estarão enquadradas no desenvolvimento das metas do Projeto Pilares do Crescimento e da Inclusão Social relativas à regularização fundiária, sendo elas, o fortalecimento dos direitos de propriedade de terras do projeto, para promoção da regularização fundiária do estado e estabelecimento de um sistema de cadastro de imóveis para o estado, dentre outras.

A Comissão Especial de Licitação informa que os novos consultores deverão ser contratados para prestar serviços técnicos especializados ao Interpi.

As solicitações de manifestação de interesse e termos de referência de cada processo seletivo estão publicados, na íntegra, no site do Instituto de Terras do Piauí (Interpi) e no site do Governo do Estado do Piauí.