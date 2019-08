Fundação Wall Ferraz abre 508 vagas para cursos gratuitos nesta segunda (12)

As inscrições para 23 cursos profissionalizantes gratuitos da Fundação Wall Ferraz estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (12). Nesta etapa estão sendo ofertadas 508 vagas para os cursos, que serão realizados em nove centros de capacitação e em entidades parceiras, beneficiando moradores de vários bairros de Teresina.

Serão oferecidos aos interessados os cursos de Confeiteiro, Assistente Administrativo, Operador de Micro, Design de Sobrancelha, Balconista de Farmácia, Conserto e Manutenção de Celulares, Corte de Cabelo Masculino e Barbearia, Operador de Micro, Agente de Portaria, Marketing em Mídias Sociais, Confeitaria, Corte de Cabelo e Escova, Doces Finos, Eletricista Predial, Corte e Costura em Tecido, Panificação Artesanal, Organizador de Eventos, Feltro e Salgadeiro.

As vagas disponíveis são divididas entre os projetos Capacitar para Empreender, que tem como objetivo incentivar o aluno a montar o seu próprio negócio, e o Profissionalizar Teresina, que visa capacitar pessoas com interesse em ingressar no mercado de trabalho formal e informal. Alguns dos cursos terão início no próximo dia 20 de agosto, e a estimativa dos idealizadores é que as vagas sejam totalmente preenchidas ainda na segunda-feira, já que segundo eles, tem aumentado o interesse das pessoas em se profissionalizar.

O presidente da Fundação Wall Ferraz, Scheyvan Lima, explica que a Fundação preparou para este segundo semestre vagas em cursos que atendem a necessidade de cada região. Segundo ele, foi realizado um estudo técnico que verificou a demanda destes locais.

“O mercado de trabalho está cada vez mais exigente, e sem qualificação fica mais difícil algumas pessoas conseguirem um emprego ou montar um negócio de sucesso”, destacou Scheyvan Lima.

Além de possuir a idade mínima de 16 anos, os interessados nos cursos devem ter nível de escolaridade compatível com a especificidade de cada curso. Para se inscrever, basta ir até um dos locais onde os cursos serão executados e apresentar documento de identidade com foto e CPF (originais e copias), além de comprovantes de endereço e de escolaridade.

Os cursos são ofertados de forma gratuita pela Prefeitura de Teresina, através da Fundação Wall Ferraz, e em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, e com a Secretaria Municipal de Economia Solidária (SEMESTE), que por meio do Banco Popular irá ofertar uma linha de crédito para os alunos do Projeto Capacitar para Empreender.

Todas as informações sobre cursos, ofertas de empregos, workshops e ações de cidadania podem ser adquiridas no site fwf.pmt.pi.gov.br.

Locais dos cursos e inscrições

Zona Sudeste

CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO DIRCEU II

Rua 54 s/n próximo a Igreja de Santa Teresina

Cursos: Confeiteiro, Assistente Administrativo e Operador de Micro

Zona Sul

CENTRO DE CAPACITAÇÃO DA VERMELHA

Rua 13 de Maio, nº 1718

Cursos: Marketing em Mídias Sociais e Operador de Micro

CENTRO DE CAPACITAÇÃO DA REDENÇÃO

Quadra N nº 4033

Cursos: Panificação Artesanal e Organizador de Eventos

CENTRO DE CAPACITAÇÃO DA CERÂMICA CIL

PI 130 s/n

Cursos: Doces Finos e Eletricista Predial

Zona Norte

UPS LAGOAS DO NORTE

Parque Lagoas do Norte

Cursos: Desingn de Sobrancelha, Balconista de Farmácia e Concerto e Manutenção de Celulares

CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PARQUE BRASIL

Rua da República, nº 3963

Cursos: Corte de Cabelo Masculino e Barbearia, Operador de Micro e Agente de Portaria

CENTRO DE CAPACITAÇÃO LEONEL BRIZOLA

Rua Projetada s/n

Curso: Feltro

CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO POTI VELHO

Rua Desembargador Flávio Furtado, nº 1113

Cursos: Corte de Cabelo e Escova e Operador de Micro

CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PARQUE ALVORADA

Rua Pedro Brito, nº 1915

Cursos: Confeitaria e Agente de Portaria

CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO ITAPERU

Rua Governador Arthur de Vasconcelos, nª 4695

Cursos: Corte e Costura em Tecido e Operador de Micro

Zona Leste

CENTRO SOCIAL SATÉLITE (BAIRRO SÃO JOÃO)

Rua Telegrafista Sebastião Portela, S/N, Bairro São João

Curso: Salgadeiro