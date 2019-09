Evento apresenta novo mercado de trabalho e experiências internacionais

O mercado de trabalho está em constante mutação. As tecnologias, o atendimento ao cliente e as formas de vender mudaram. E para atualizar os empresários, líderes e estudantes sobre este novo cenário, os consultores Benigno Soares e Renata Lourdes estão organizando o Executive Experience, um encontro de educação executiva que acontece neste sábado (21), no Gran Hotel Arrey, das 8h30 às 14h.



Durante o evento, serão ministradas seis palestras sobre liderança, gestão, processo e qualidade de vida. Segundo Renata Lourdes, consultora que vai apresentar suas experiências na área de Business em Las Vegas, nos Estados Unidos, o evento pretende ajudar a melhorar o mercado de trabalho em vários aspectos.

“Através de dinâmica e conteúdo atualizado, vamos entender sobre performance, resultados e como as grandes empresas mundialmente estão fazendo para poder motivar os colaboradores”, conta Renata.

Além de Renata e Benigno, o encontro contará com a presença do master da empresa CVC do Mato Grosso, Oiran Gutierrez. Todos são referência em vendas e desenvolvimento de lideranças.

Quem também marcará presença é o executivo Rodrigo Waughan, do Grupo Gérbera do Amazonas, franqueado da rede O Boticário e Quem Disse Berenice, que falará sobre o futuro do varejo no Brasil.

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos na empresa RL Executive Coach e Associados - Estação Office, localizada na Avenida Miguel Rosa, nº 2852, bairro Centro/Norte.

Virgiane PassosSandy Swamy