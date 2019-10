Estágio X emprego: entenda a diferença!

O Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), em levantamento, mostrou queda no número de desempregados jovens no Brasil, durante o 2º trimestre de 2019, em comparação ao mesmo período de 2018. No entanto, segundo a pesquisa, apesar da redução, essa é a faixa etária com a menor chance de ser contratada.



Dentro desse cenário, as pessoas mais atingidas não buscam um emprego, mas uma alternativa para driblar a situação. A atividade caracterizada como o ato educativo escolar supervisionado atrai a juventude e diminui os índices de desemprego no país. Apesar de ter um impacto significativo na sociedade, muitos indivíduos ainda têm dúvidas a respeito.

65% dos estudantes buscam aprendizado no período de estágio