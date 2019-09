Ambev abre seleção no Piauí para vagas estudantes universitários

Cada vez mais os programas de estágio têm se revelado uma importante porta de entrada para jovens talentos no mercado de trabalho. Quem afirma é Renato Biava, diretor de Gente e Gestão da Cervejaria Ambev. A empresa, que trilha hoje uma jornada de inovação, acaba de anunciar a abertura de seleção para seu tradicional Programa de Estágio. Estudantes universitários de diversos cursos estão convidados a integrar o time da cervejaria.



"Aprendizado constante e espírito de liderança são duas características marcantes da cultura da nossa empresa. Por isso, estimulamos que todos do nosso time conduzam seus projetos e iniciativas com autonomia e tenham liberdade para conhecer mais sobre tudo o que envolve os nossos negócios, ou seja, ter de fato uma visão 360º. O Programa de Estágio oferece essa experiência de impacto porque é na prática que aprendemos e, aqui, isso sempre acontece com o apoio próximo das lideranças. Novos desafios são sempre uma ótima oportunidade para crescimento”, diz Biava.

Candidatos com perfil inovador, curioso, vontade de aprender constantemente e de construir uma carreira de impacto na empresa podem se inscrever até o dia 06 de outubro no site www.estagioambev.com.br. As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas de atuação e em unidades de todo o País. Podem participar estudantes com graduação entre 2020 e 2021.

Com o término das inscrições, a Cervejaria Ambev vai avaliar os perfis e indicar os pré-selecionados, que receberão um convite para participar do Challenge, que é o principal dia da seleção. Na data, os candidatos participarão de talks com líderes da companhia, terão uma roda de entrevistas e receberão o desafio de solucionar um case. “O formato de seleção em único dia permite ao candidato uma experiência enriquecedora, pois vai além de apenas uma entrevista. Oferece conteúdo que gera conhecimento durante todo o processo”, conta Biava.





Experiência

Para Mayra Luna, estudante de Engenharia de Materiais e estagiária de Gente e Gestão, a experiência é enriquecedora. “Aqui, percebemos que os nossos projetos realmente causam impacto na empresa, muitas vezes em nível nacional. A confiança que as lideranças depositam em nós para liderarmos grandes coisas dá muita motivação para crescermos e conquistarmos cada vez mais. Estou há oito meses como estagiária, mas parece muito mais. Sinto que o meu trabalho realmente faz a diferença”, conta ela, que também é presidente da LEAGUE – Liga dos Estagiários, uma iniciativa da cervejaria baseada no modelo de Empresa Júnior e que é gerenciada pelos próprios estudantes.

Mayra também conta que a experiência à frente da LEAGUE permitiu que pudesse trabalhar características como gestão de pessoas, liderança e comunicação. “Quando recebi o convite para ser presidente do núcleo, eu mesma me questionei se estaria pronta para o desafio. Mas minhas lideranças me incentivaram. Se eu tinha pontos a desenvolver, essa foi a oportunidade ideal”, diz. Hoje, aos 23 anos, ela lidera um time de mais de 700 estagiários em todo o País.