Empresa deve desenvolver ações voltadas aos seus colaboradores

Para manter a saúde física e mental do colaborador, é importante que os trabalhadores e a empresa estejam em sintonia. Segundo a psicóloga Maria Clara de Brito, é fundamental que o Recursos Humanos (RH) dê mais abertura aos funcionários, através de conversas, aconselhamentos e encaminhamentos, caso necessário.



Ela destaca que essa escuta é essencial para que o colaborador comente o que pode estar atrapalhando sua rotina e a jornada de trabalho, além de desenvolver treinamentos, que são essenciais para o bom desempenho e capacitação dos funcionários. Ginásticas laborais e momentos de produtividade são algumas das atividades que podem ser implementadas.

“No mural do afeto, por exemplo, as pessoas se sentem mais acolhidas e pertencentes. Já a realização de exercício ajuda na deliberação de endorfina. O RH deve desenvolver atividades para que os funcionários consigam dialogar, sorrir e conversar um pouco com os outros colaboradores, entre outras ações que façam com que os trabalhadores tirem um pouco do peso que é estar no ambiente de trabalho fazendo apenas as atividades que lhes competem durante sua jornada”, comenta.

Maria Clara de Brito enfatiza que as orientações que visam à qualidade de vida no trabalhador e que, atualmente, é muito comum o adoecimento por conta da pressão do trabalho, onde o próprio diretor e funcionário acabam se frustrando por não conseguirem realizar todas as atividades que tem em mente. Ela lembra que a organização no trabalho é fundamental para que o colaborador não fique atarefado e consiga realizar as atividades da forma como devem ser feitas e priorizando o que é importante.

“Deve-se também verificar se os seus colegas de trabalho não estão precisando de ajuda. Quando o colaborador consegue manter o foco e a organização no trabalho, tudo é mais fácil de ser feito durante a jornada e, quando concluído aquele dia, é possível de desvincular para o outro dia. É sabido que em um momento ou outro iremos levar um pouco de trabalho para casa, mas devemos sempre nos policiar e, quando achar que está muito atarefado ou com pressão a mais, conversar com o supervisor ou líder para poder minimizar isso”, finaliza a psicóloga Maria Clara de Brito.

João MagalhãesIsabela Lopes