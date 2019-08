Empreendedorismo é opção para segmento da Geração Z

Nativos digitais, ao menos 16% dos estudantes esperam no futuro empreender, de acordo com levantamento encomendado ao Instituto Toledo, pelo Centro de Integração Empresa Escola-CIEE . Esses estudantes também esperam encontrar mais matérias práticas em sala de aula (69%) e professores que atuem também no mercado de trabalho (27%).



A vontade de montar o próprio negócio não fica apenas no papel e alguns estudantes, ainda na universidade, já estão empreendendo, o que leva a outro ponto apontado na pesquisa: 18% dos deles desejam que as universidades estimulem/criem empresas Junior.

De acordo com Luiz Gustavo Coppola, superintendente Nacional de Atendimento do CIEE, os estudantes buscam desafios. “A Geração Z quer aliar os seus propósitos de vida, aquilo que faz brilhar os olhos, com a sua carreira. Sempre atrelado a um desafio, pois é isso que impulsiona essa geração”, afirma.

Contratação

Até mesmo a permanência na empresa após uma oferta de efetivação passa por alguns critérios dos estudantes que estão entrando no mundo do trabalho. A pesquisa revelou que 44% deles analisariam se a empresa tem plano de carreira, oportunidade de crescimento e se existe uma identificação com o negócio da companhia.

Especialista dá dicas de marketing para quem está começando



É inegável que, independentemente do tamanho, começar o próprio negócio é um desafio imenso para qualquer pessoa. No cenário atual, em que as pessoas estão cada vez mais conectadas, a internet se apresenta como uma das maneiras mais acessíveis e eficazes de alcançar e fidelizar clientes. Dener Lippert, CEO da V4 Company, assessoria de marketing que aprimora e potencializa o processo de vendas pela internet, preparou algumas dicas práticas para esses novos empreendedores:

1. Fique atento às demandas dos usuários nas redes sociais e trabalhe para atendê-las. Grupos de Facebook especializados, perfis de bairro no Instagram e enquetes periódicas são alternativas simples para quem tiver dúvida de qual produto ou serviço oferecer, por exemplo;

2. Lembre-se que a rede social é apenas um canal. O ponto de partida é ter clareza sobre os seus objetivos e qual é a sua mercadoria, seja ela física ou intelectual. Não adianta começar um negócio sem saber direito para onde quer ir;

3. É fundamental que esteja intrínseco na mente que quem deseja faturar os quatro conceitos essenciais do marketing digital. O tráfego, para atrair os clientes; o engajamento, para cativá-los; a conversão, para promover a compra; e a retenção, para que eles voltem sempre;

4. Fique atento ao conteúdo, mas não se descuide de outros fatores. Ter um conteúdo muito legal e ninguém ver é como ter uma loja em um lugar onde ninguém passa. Essa audiência pode ser construída, por exemplo, em grupos de Facebook e marketplaces. É fundamental fazer com que as pessoas gostem do que você está falando, para que se envolvam e comprem. E, por fim, reter essas pessoas, para que continuem comprando.