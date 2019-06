Curso de pintura predial para mulheres está com inscrição aberta

As mulheres teresinenses interessadas em aprender uma nova profissão podem se inscrever gratuitamente no curso de pintora predial ofertado pela Fundação Wall Ferraz e Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres. Para se matricular, as mulheres devem se dirigir ao Centro de Capacitação do Residencial Leonel Brizola, na zona Norte de Teresina, com cópia do RG, CPF e os comprovantes de endereço e escolaridade. O projeto Profissionalizar Mulher tem como objetivo promover autonomia produtiva e financeira das mulheres.



“Com os cursos de profissionalização as mulheres vão ter a chance de aprender uma profissão, se inserir no mercado de trabalho formal ou mesmo desenvolver atividades autônomas. Então é de grande importância que as interessadas procurem o Centro de Capacitação do Residencial Leonel Brizola e garantir sua vaga”, pontua o presidente da fundação Wall Ferraz, Scheyvan Lima.

Na primeira fase do projeto, de 2013 a 2015, mais de mil mulheres foram qualificadas em diversas áreas, incluindo algumas tidas como exclusivas do universo masculino, como é o caso da Construção Civil. Em 2018, mais 125 vagas foram ofertadas contribuindo para a qualificação e autonomia produtiva das mulheres teresinenses.

Para ter acesso a informações de novos cursos, projetos e oportunidades de emprego, basta acessar a site da Fundação Wall Ferraz na internet [fwf.teresina.pi.gov.br] e as redes sociais. A FWF está localizada na Rua Coelho Rodrigues, número 900, na Praça da Bandeira, Centro de Teresina.

Ascom/FWF