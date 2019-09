Curso a distância é opção para quem busca qualificação em tecnologia

Em um mundo cada vez mais conectado, o ensino a distância é uma tendência do mercado educacional. Por isso, o Senac EAD amplia o portfólio para atender às necessidades dos alunos, com o novo curso Técnico Informática para Internet.



O curso tem como objetivo formar programadores para trabalhar com as mais atuais tecnologias de desenvolvimento de web e mobile, formando também profissionais para a produção de aplicações desktop. Faz parte da rotina do profissional interpretar e entender as especificações de requisitos de diferentes projetos e aplicar seus conhecimentos de programação na implementação, teste e publicação de softwares e aplicativos. "O profissional pode atuar em empresas que possuem sites, portais de conteúdo, centros de pesquisa, indústrias de automação, órgãos públicos e terceiro setor. Ele também pode empreender e realizar o desenvolvimento de forma autônoma de aplicativos mobile e sistemas web", reforça André Theodoro, responsável pelo curso Técnico Informática para Internet.

Segundo André, o mercado de tecnologia da informação (TI) se mantém aquecido mesmo em períodos de crise. "A busca por profissionais qualificados é constante e com alta demanda. As possibilidades de atuação variam conforme a especificidade de tecnologias que ele conhece e domina". Um programador iniciante, por exemplo, tem uma média salarial de R$ 1.500 a R$ 2.500, sendo que, quanto maior as habilidades do profissional, maiores as chances de ganho.

Diploma

O diploma de Técnico de Ensino Médio tem validade nacional. A lei garante que a certificação conferida aos alunos de cursos a distância tem o mesmo valor que as destinadas aos estudantes de cursos presenciais, sendo aceitos no mercado de trabalho sem distinção.

A inscrição é gratuita e deve ser realizada na página de cursos técnicos do Portal Senac EAD, na qual também é possível conferir o portfólio completo dos títulos oferecidos e outros detalhes sobre os cursos.