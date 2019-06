Concursos ofertam 460 vagas no Piauí. Confira os editais abertos

IFPI lança concurso com 24 vagas para técnicos-administrativos

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) publicou edital de concurso público para seleção de servidores técnico-administrativos em educação . Estão sendo ofertadas 24 vagas distribuídas nas cidades de Angical, Cocal, Corrente, Floriano, Oeiras, Paulistana, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Teresina, Uruçuí e Valença.



As vagas são para os cargos de assistente de alunos, assistente em administração, técnico de laboratório (áreas: agricultura, biologia, edificações, eletrotécnica e física), administrador, bibliotecário-documentalista, contador, enfermeiro, nutricionista, pedagogo e técnico em assuntos educacionais. Os candidatos aprovados irão receber um salário inicial de até R$ 4,6 mil para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições custam entre R$ 70 e R$ 110 e podem ser feitas apenas pela internet, no Sistema de Concursos do IFPI, no período de 24 de junho a 10 de julho. Antes, de 10 a 12 de junho, candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo nacional, ou os candidatos doadores de medula óssea poderão pedir isenção da taxa de inscrição.

As provas objetivas do concurso serão aplicadas no dia 1 de setembro, em Teresina. Os candidatos terão que responder 40 questões sobre: português, legislação e ética na administração pública e conhecimentos específicos. O resultado final, após todas as atividades previstas no cronograma, será divulgado no dia 8 de novembro.





IFPI publica edital com 17 vagas para professores efetivos

O edital do concurso público para professores efetivos do Instituto Federal do Piauí (IFPI) oferece 17 vagas distribuídas em sete campi da instituição.

Há vagas para as áreas de Biomedicina, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática, Nutrição e Sociologia. O regime de trabalho para todas as vagas é de dedicação exclusiva (DE). A seleção será realizada em três etapas: prova objetiva de conhecimentos específicos e legislação; prova de desempenho didático-pedagógico; e prova de títulos.

As inscrições poderão ser feitas apenas pela internet , no Sistema de Concursos do IFPI, no período de 24 de junho a 10 de julho. Antes, de 10 a 12 de junho, candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo nacional, ou os candidatos doadores de medula óssea poderão pedir isenção da taxa de inscrição.

De acordo com o cronograma, o resultado final será divulgado no dia 5 de dezembro.





Campus do Ifpi em Parnaíba seleciona professor substituto de Filosofia

O Campus Parnaíba está com seleção aberta para a contratação de professor substituto de Filosofia . As inscrições serão realizadas presencialmente, de 7 a 12 de junho.

A seleção acontece por meio de Prova de Títulos e Prova de Desempenho Didático. O candidato aprovado atuará em regime de trabalho de 40 horas semanais distribuídas em dois turnos de trabalho, a serem estabelecidos pela Diretoria de Ensino.

Os candidatos selecionados serão contratados por tempo determinado, por um período de até um ano, sendo permitida a prorrogação desde que o prazo total não exceda dois.

Ufpi: Concurso Público para docentes do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico



A Universidade Federal do Piauí está com edital aberto para o preenchimento de 17 (dezessete) áreas epistemológicas para provimento de 17 (dezessete) vagas docentes das quais 05 (cinco) são referentes à carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, existente na cidade de Bom Jesus e de Floriano e 12 (doze) referentes à carreira de Magistério Superior existente nos Campi Ministro Petrônio Portela, na cidade de Teresina, Ministro Reis Veloso, na cidade de Parnaíba e Professora Cinobelina Elvas, na cidade de Bom Jesus.



As inscrições estarão abertas no período de 05 de junho a 10 de julho deste ano, e deverão ser realizadas no Protocolo Geral da UFPI, do Campus Ministro Petrônio Portella, no bairro Ininga, em Teresina - PI, CEP 64.049-550, de segunda a sexta-feira, nos horários de 08h30 às 12h e de 14h às 17h30. Também podem ser efetivadas por procuração ou por via postal, conforme normas previstas no Edital.

Ufpi: Edital do Concurso Público para Técnico-Administrativos em Educação da UFPI

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) torna pública a abertura de inscrições para o Concurso Público de Provas e Provas e Títulos, destinado a selecionar candidatos para provimento de 29 (vinte e nove) vagas para os cargos nas categorias funcionais de Técnico-Administrativos em Educação.

A seleção acontece por meio de Prova de Títulos e Prova de Desempenho Didático. O candidato aprovado atuará em regime de trabalho de 40 horas semanais distribuídas em dois turnos de trabalho, a serem estabelecidos pela Diretoria de Ensino. Estão sendo ofertadas vagas para arquiteto e urbanista, engenheiro civil, médico veterinário, odontólogo, para candidatos com formação superior, e assistente em administração, que exige apenas que o candidato tenha concluído o ensino médio.

O vencimento básico é de R$ 4.180,66, exceto para Médico-Veterinário cujo salário inicial é de R$ 8.361,33. A taxa de inscrição custa R$ 100,00 - exceto para Médico-Veterinário que é de R$ 200,00 – e podem ser feita exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.ufpi.br/copese, a partir das 10 horas do dia 03/06/2019 até às 23h59min do dia 21/06/2019.

Concurso da SEMEC para professores substitutos está com inscrições abertas

O período de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) encerra em 21 de junho. Organizado pelo Núcleo de Concursos e Promoções e Eventos (NUCEPE) da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), o certame é constituído de prova escrita objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para contratação de professores substitutos para atuar na Educação Básica nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), em Teresina.

A contratação dos aprovados será feita por tempo determinado e em regime especial, com carga horária de trabalho de 30h semanais, nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática e 20h semanais, nas áreas de Artes, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História e Língua Inglesa.

“Para que o candidato seja aprovado, ele precisa acertar 60% da prova. Considerando que o certame tenha 40 questões, o candidato deve acertar no mínimo 24 questões. Os 204 aprovados irão substituir professores da SEMEC que estão afastados temporariamente, assumindo essas vagas dentro do prazo estabelecido no momento da assinatura do contrato”, pontua Jorge Martins, diretor do NUCEPE.

As inscrições custam R$ 50,00 e devem ser realizadas no site do NUCEPE . O valor deve ser endereçado ao Banco do Brasil ou aos seus correspondentes bancários, ou através de débito em conta corrente (na opção “CONVÊNIOS” nos Caixas Eletrônicos) ou em espécie.

Concurso Prefeitura de Coivaras-PI



Saiu o edital do concurso público da Prefeitura de Coivaras-PI para preencher 44 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários chegam a R$ 5.962,00.

Visando preencher 44 vagas, a Prefeitura de Coivaras, estado do Piauí, lançou por meio do Diário Oficial dos Municípios do dia 30 de maio, o edital que rege a nova seleção pública para admissão de servidores em cargos de todos os níveis de escolaridade.

As vagas são para cargos de Médico Clinico Geral PSF (3), Enfermeiro (6), Odontólogo (2), Fonoaudiólogo (1), Farmacêutico (1), Médico Veterinário (1), Fisioterapeuta (1), Psicólogo (1), Assistente Social (2), Nutricionista (1), Professor de Língua Portuguesa (1), Professor de História (1), Professor de Artes-Zona Rural (1), Técnico em Enfermagem PSF (3), Técnico em Laboratório de Análise Clínica (1), Técnico em Saúde Bucal PSB (1), Agente de Endemias (1), Fiscal de Vigilância Sanitária (1), Agente Comunitário de Saúde (2), Agente Administrativo (2), Técnico Agrícola (1), Operador de Máquinas (1), Motorista de Ambulância (2), Agente de Correção (1), Auxiliar de Serviços Diversos (1), Vigia (1) e Motorista (4).

Os salários oferecidos pelo município variam entre R$ 998,00 e R$ 5.962,00, por jornadas de trabalho de 20 a 40 horas por semana.

As inscrições devem ser efetivadas entre os dias 03 de junho e 08 de julho de 2019, apenas pela internet no endereço eletrônico www.crescerconcursos.com.br. O valor da taxa de inscrição será de R$ 600,00 para cargos de nível fundamental, R$ 80,00 para nível médio e técnico e de R$ 100,00 para os cargos de nível superior.



O concurso será composto de provas objetivas para todos os cargos, mais prova de títulos para os cargos de nível superior. As provas objetivas serão aplicadas no dia 28 de julho para os cargos de nível fundamental e médio e no dia 04 de agosto para os demais cargos, em horários e endereços a serem divulgados por meio de edital específico nos dias 24 e 31 de julho.



Os gabaritos preliminares serão divulgados um dia após a realização das provas, por meio do site acima citado.

A validade do concurso será de dois anos, a contar da data de homologação do seu resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal.

Processo Seletivo Prefeitura de Buriti dos Montes-PI 2019



Prefeitura de Buriti dos Montes-PI realiza processo seletivo para preencher 14 vagas temporárias em cargos de níveis médio, técnico e superior. As inscrições vão até o dia 14 de junho .



A Prefeitura de Buriti dos Montes, estado do Piauí, divulgou edital com abertura de processo seletivo que visa preencher, por tempo determinado, 14 vagas e formar cadastro reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior nas funções de Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (1), Psicólogo (1), Médico (2), Professor de Educação Especial (2), Orientador Social (6) e Técnico Projovem Campo (1).

A prefeitura oferece salários entre R$ 998,00 e R$ 4.700,00, por jornadas de trabalho de 20, 30 e 40 horas por semana.

Serão reservadas às pessoas portadoras de necessidades especiais, em caso de aprovação, 5% do total de vagas e das que vierem a surgir durante o prazo de validade do referido certame, desde que a deficiência de que são portadoras sejam compatíveis com as atribuições do cargo.

As inscrições devem ser realizadas até as 23h59min do dia 14 de junho de 2019, por meio da internet, no endereço eletrônico www.gabrielexcelencia.net.br. A taxa de inscrição custará R$ 60,00 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 90,00 para os de nível superior.



O certame será realizado em uma única etapa, prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos com 30 questões sobre conhecimento específico, português, matemática, conhecimentos e fundamentos pedagógicos. A prova será realizada no dia 14 julho, a partir das 8h30min, em local ainda divulgado.



O teste seletivo simplificado terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado de acordo com a conveniência da administração pública por igual período.

Prefeitura de Corrente-PI abre vagas para Professores e Cuidadores



Município de Corrente-PI está realizando uma nova seleção simplificada para preencher 110 vagas temporárias. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 27 de maio.

A Prefeitura de Corrente, no estado do Piauí, realiza processo seletivo para preencher 110 vagas e formar cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior para lotação na Secretaria Municipal da Educação .

As chances são para Professor de Educação Infantil, Professor Polivalência, Professor de Português, Professor de Matemática , Professor de Geografia, Professor de Ciências, Professor de História, Professor de Educação Física, Professor de Artes, Professor de Inglês, Professor de Ensino Religioso e Cuidador Social. Os salários vão de R$ 998,00 a R$ 1.227,68, por jornadas de trabalho de 20 e 40 horas por semana.

Os candidatos aprovados no teste seletivo para os cargos de Professor serão contratados para o período letivo de 2019/2020, não sendo computados os períodos de recesso escolar. Para os demais cargos o contrato será de um ano podendo ser renovado por igual período.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no endereço www.consep-pi.com.br no período de 27 de maio até as 17h do dia 14 de junho de 2019. As taxas serão de R$ 80,00 e R$ 90,00.



O teste seletivo versará sobre conhecimentos de língua portuguesa, fundamentos da educação, conhecimentos regionais e conhecimentos específicos. A prova objetiva será realizada a partir das 09 horas (horário local) do dia 07 de julho na Cidade de Corrente. Os respectivos locais das provas estarão disponibilizados até dia 1º de julho, na Prefeitura Municipal de Corrente e no site www.consep-pi.com.br.



O prazo de validade do certame será de um ano a contar da data de sua homologação, podendo ser renovado por igual período, mediante ato do Poder Executivo, observada a conveniência e oportunidade da Administração.