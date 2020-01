Centro de Línguas está com matrículas abertas até dia 10

Atendendo mais de 2 mil alunos, o Centro Cultural de Línguas (CCL) Padre Raimundo está com matrículas abertas para o ano de 2020. O período de inscrição é de 6 a 10 de janeiro, tanto para alunos novatos como veteranos. Os cursos são gratuitos para a comunidade em geral e funcionam nos turnos manhã, tarde e noite.



As inscrições podem ser feitas tanto por alunos da rede pública de ensino como pela comunidade. O interessado paga apenas uma taxa anual referente ao material didático e digital, que pode ser usado no período de um ano.

Quem estuda no centro de línguas tem a oportunidade de participar de vários projetos e eventos, dentre eles o convênio com a embaixada dos Estados Unidos, que oportuniza ao aluno vivenciar a experiência do Ensino Médio no exterior, o Jovem Embaixador, a Semana Cultural e o Halloween do centro que sempre premia os estudantes.

Cada turma possui 25 alunos com os cursos de Inglês, Espanhol, Português, Redação, Francês e Libras. De acordo com o diretor da escola, Raniere Veras, as aulas são realizadas de segunda a sexta nos turnos da manhã, tarde e noite, uma vez por semana. “Os cursos têm duração de três anos e são divididos em seis módulos”, explica Veras.

O CCL está localizado à Rua 1º de Maio, nº 2371, no bairro Marquês (zona norte de Teresina). O centro já atua há quase doze anos, fortalecendo e expandindo o ensino de idiomas no Piauí.

Mais informações: (86) 3216-2654.