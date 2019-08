Centauro inscreve estudantes para o programa de trainee

A Centauro abre inscrições para selecionar os candidatos para o seu Programa de Trainees “O Grande Jogo 2020”. O objetivo é buscar jovens que se identifiquem com a dinâmica do varejo e com a proposta da companhia de levar produtos, experiências, serviços e informações a toda comunidade esportiva, além de terem vocação para liderar equipes, as inscrições estão abertas até 16 de setembro, por meio do site http://www.traineecentauro.com.br.



Para a inscrição são necessários alguns pré-requisitos: ter completado o ensino superior entre dezembro de 2017 a dezembro de 2019, em cursos das áreas de exatas ou humanas. Além disso, ter conhecimentos avançados em língua inglesa e disponibilidade para viajar ou residir em outras cidades são fundamentais. A Centauro, maior rede multicanal de artigos esportivos da América Latina, procura talentos promissores, entusiasmados, obstinados, admiradores do novo varejo e com muita vontade de deixar a sua marca. Dessa forma, busca profissionais que entendam que já não existem mais barreiras entre os universos on e off-line, fator determinante em seu modelo omnichannel de pensar o futuro.

O processo seletivo possui cinco etapas, sendo a primeira é composta por três testes on-line (lógica, business case em inglês e mapeamento comportamental); entrevista on-line; dinâmica de grupo presencial; entrevista presencial com a área de Recursos Humanos e os líderes do negócio. Durante o processo, um dos grandes diferenciais é a entrevista com o CEO Pedro Zemel. Além disso, os aprovados, são convidados a um "aquecimento", o Grande Jogo, momento em que podem se aproximar ainda mais do negócio e da alta liderança da companhia.

Os aprovados terão contrato de um ano, que inclui todos os benefícios da companhia, como plano de saúde, plano odontológico, alimentação, cooperativa de crédito e salário compatível com o mercado, além de participação nos lucros e resultados (PLR). O trainee da Centauro visa à formação qualificada da futura liderança da companhia, com desafios e oportunidades, além de prezar pela capacitação de pessoas. Por isso, os trainees passam por todas as diferentes áreas da companhia, como operação de loja, centro de distribuição, digital, projetos, marketing e comercial, entre outras. Após os treinamentos devidos, os candidatos são alocados para as áreas de atuação que estejam mais alinhadas ao perfil, seja em operações de lojas ou em áreas corporativas da Centauro.

Aos aprovados, a companhia oferece um programa de desenvolvimento com acompanhamento, junto às equipes de desenvolvimento, Coach e diretores da companhia. E integração, em que há a oportunidade de vivenciar e conhecer todas as áreas da empresa, inclusive, com experiências na operação em datas estrategicamente importantes para o negócio, o que contribui para o crescimento acelerado dentro da companhia. Além disso, orientados pelo Coach, os trainees selecionados são responsáveis por elaborar um projeto que impacte o negócio. Esse plano é acompanhado pelo CEO e pela Diretoria.