Burger King tem mais de 1.500 vagas de emprego no país

O Burger King está com processo seletivo aberto para mais de 500 vagas no estado de São Paulo. Para a capital são cerca de 300 chances. Ao todo, a seleção oferece mais de 1.500 oportunidades em todo o Brasil.



A empresa tem chances para os cargos de atendente, coordenador e gerente de negócios. Os selecionados vão trabalhar nos restaurantes das marcas Burger King e Popeyes.

Para as vagas de atendente, a rede exige que os candidatos estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio. Para a seleção de coordenador, é necessário que estejam cursando ou tenham concluído o ensino superior. Já para as vagas de gerente o trabalhador deve ter ensino superior completo. As vagas para coordenador e gerente exigem ainda experiência de no mínimo um ano na função, e são para trabalhar no período diurno ou noturno.

Brasileiros em busca de emprego também podem buscar seleções nas centrais públicas de vagas.

Segundo a empresa, todas as oportunidades estão distribuídas em diversas regiões do país, como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, entre outras.

Os benefícios oferecidos são convênio médico, seguro de vida, transporte e alimentação. A rede de fast food não informou o valor dos salários oferecidos para cada um dos cargos. Há vagas de 6h e 7h20 por dia, com escala de finais de semana (6x1) e sistema de rodízio para as folgas.

Os interessados em participar do processo seletivo devem cadastrar seu currículo por meio do WhatsApp (11) 94317-6360. Segundo a empresa, as oportunidades podem ser preenchidas a qualquer momento e não possuem um período específico.