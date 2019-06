Restaurante realiza seleção de novos empregados hoje e amanhã

O Balcão do Trabalhador está intermediando a seleção de profissionais para atuarem em um restaurante da capital. As oportunidades são para atendente, barman, operador de caixa, cozinheiro, churrasqueiro e pizzaiolo. Os candidatos devem ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo e experiência comprovada nas áreas de interesse.



Para participar da seleção, os interessados devem comparecer ao Balcão do Trabalhador nesta terça e quarta-feira, dias 18 e 19, entre 7h30 e 13h30 e apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de endereço com CEP e currículo atualizado.

O Balcão do Trabalhador fica localizado na Rua Firmino Pires, número 379, Centro Sul, no Edifício Saraiva Center (mesmo prédio do IPMT). Para informações, os interessados também podem ligar para o telefone 3215-7814.

É importante destacar que o Balcão do Trabalhador é um intermediador de mão de obra, ou seja, a contratação é feita após a avaliação dos currículos dos candidatos pelas empresas contratantes, que também indicam os pré-requisitos para o preenchimento das vagas.

Balcão do Trabalhador

Criado em 2014, o Balcão do Trabalhador é um projeto executado pela Prefeitura de Teresina através da Fundação Wall Ferraz, que tem como objetivo prestar orientação profissional e intermediar vagas de emprego junto ao empresariado para a população teresinense. Através de parcerias com empresas privadas já encaminhou centenas de pessoas para o mercado de trabalho.

Assessoria de Imprensa da Fundação Wall Ferraz - Foto: Rômulo Piauilino