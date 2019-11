Associação Reabilitar divulga edital para processo seletivo do Ceir

A Associação Reabilitar, entidade social que administra o Centro Integrado de Reabilitação (Ceir), em Teresina, torna público o edital de processo seletivo simplificado para cadastro de reserva da instituição. Os interessados em se candidatar a uma vaga no cadastro reserva têm entre os dias 18 e 22 de novembro para entregar currículo. Podem se inscrever profissionais das áreas de terapia ocupacional, musicoterapia, fonoaudiologia/audiologia e psicologia. Todos os profissionais devem comprovar as exigências estabelecidas no edital.



O candidato deve baixar o formulário de inscrição no site da Associação (www.reabilitar.org.br) e entregá-lo juntamente com comprovante de pagamento da taxa de inscrição de R$ 60 e currículo acompanhado das respectivas comprovações no Ceir, situado na Av. Higino Cunha, nº 1515, bairro Ilhotas, Teresina-PI, CEP: 64014-220.

O pagamento deve ser realizado por depósito identificado ou transferência bancária. A entrega dos documentos, o comprovante de depósito ou transferência e currículo somente será aceita se pessoalmente pelo candidato ou procurador por este nomeado. A lista dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas será divulgada no dia 3 de dezembro, no site da Associação Reabilitar (www.reabilitar.org.br).

O processo seletivo será dividido em três etapas: prova objetiva, avaliação de currículo e entrevista. A prova objetiva está prevista para acontecer no dia 15 de dezembro. A lista de classificados e cronograma de entrevistas será divulgado em 20 de dezembro. A etapa de entrevista somente será realizada para os candidatos que obtiverem nota mínima aprovativa na prova objetiva, no período de 13 a 17 de janeiro de 2020. O resultado final deve ser divulgado no dia 23 de janeiro de 2020.

Os profissionais selecionados serão contratados pela Associação Reabilitar, conforme a demanda do Ceir. O processo seletivo tem a validade de dois anos, podendo haver prorrogação do período.