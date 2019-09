Americanas e a B2W Digital oferecem vagas para Novos Talentos

A Lojas Americanas – gigante do varejo com mais de 1.500 lojas em todo o país - e a B2W Digital - maior plataforma digital da América Latina e dona das marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato - buscam profissionais altamente qualificados para integrar os times de logística com o Programa Novos Talentos Mestrado Logística 2019.



Os selecionados acompanharão o dia a dia de uma das maiores operações logísticas do país, conhecendo todas as frentes e as estratégias do negócio, além de serem responsáveis por elaborar projetos na área. As oportunidades são para pessoas ?empreendedoras, que gostem de desafios, queiram se desenvolver de forma acelerada e tenham capacidade de execução.

Os profissionais já iniciarão sua trajetória como coordenadores de projetos das companhias, que possuem parcerias com universidades internacionais renomadas como o Massachusetts Institute of Technology (MIT) e a Harvard Business School (HBS). Além de aplicarem seu conhecimento acadêmico em diversas iniciativas, eles poderão contribuir para a melhoria dos processos logísticos, conduzidos pela Let’s – plataforma de gestão compartilhada dos ativos de logística de Lojas Americanas e B2W Digital, que tem como objetivo otimizar as operações das companhias por meio de um modelo flexível de Fullfilment. ?A Let's gerencia, atualmente, 11 CDs e 200 hubs de distribuição espalhados por todo o Brasil, além de desenvolver iniciativas O2O (online to offline).

Os candidatos precisam ter concluído mestrado ou doutorado até 2018 e possuir graduação nas áreas de Engenharia, Administração, Ciência da Computação, Matemática, Física ou Estatística. Também é necessário ter nível avançado de inglês e disponibilidade para mudanças e viagens.

As vagas são para atuação nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Durante a seleção, os candidatos terão seus currículos analisados e farão testes online. Os aprovados nestas etapas passarão por entrevistas com a área de Gente & Gestão e, na última fase, se apresentarão a um comitê executivo. A previsão para início do Programa Novos Talentos Mestrado Logística 2019 é janeiro de 2020.

Os interessados devem acessar o site vagas.com.br/v1951165 e cadastrar seu currículo na plataforma até o dia 09 de dezembro.