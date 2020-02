Alunos do Senac criam aplicativo que ajudar agentes comunitários

Através do Projeto Integrador do Senac, alunos do Curso de Operador de Computador do Senac Floriano, projetaram o desenvolvimento de uma planilha automatizada para acompanhamento da produção mensal dos Agentes Comunitários de Saúde do município.



A elaboração do aplicativo visa agilizar e tornar mais prática atividades laborais dos agentes comunitários, possibilitando que os dados sejam gerenciados, e apresentem resultados sobre a real situação da área de atuação de cada colaborador. O aplicativo permite, também que o usuário possa efetuar transformações e cálculos de um mesmo conjunto de pontos de forma dinâmica.



Cristiano Vieira, instrutor do Curso de Operador de Computador, explicou durante a apresentação que a ideia foi desenvolver um programa que facilite e agilize atividades dos agentes comunitários que precisam enviar, para a secretaria, relatórios de suas visitas, “o programa compila esses dados e facilita a produção de informações que vão ajudar a Secretaria de Saúde a entender atividades, ações e focar esforços na solução de problemas na rede municipal de saúde, já que os agentes comunitários estão na ponta do sistema”, relata o instrutor.

O Secretário de Saúde, James Rodrigues, falou sobre a possibilidade de utilizar o programa na secretaria, “a tecnologia e inovação devem estar lado a lado com a Saúde. O programa permite a visualização dos relatórios que são gerados automaticamente, isso traz rapidez para cada processo. Vamos acompanhar o avanço e aprimoramento do programa e estudar a implementação em nossa rede municipal de Saúde”, afirma o secretário.

Projeto Integrador é parte da Unidade Curricular que consta na grade de todos os cursos de qualificação profissionais e técnicos que o Senac oferece. Com objetivo de integrar todas as competências num exercício prático que aproxima o aluno da realidade do mercado de trabalho.