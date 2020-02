7 dicas para conquistar um novo emprego e sair do desemprego

Ainda que o ritmo de início de ano seja mais lento para algumas marcas que entraram em recesso, muitas empresas escolhem os primeiros meses do ano para dar início a novos projetos. Todo esse cenário se torna propício para o aumento das ofertas de emprego, o que colabora para que os objetivos profissionais de inúmeros candidatos sejam alcançados em 2020.



“Essa época é ótima para o candidato buscar uma nova vaga, as empresas estão voltando os olhos para novos talentos que se alinhem a cultura da empresa e novas estratégias desenhadas nesse período. Uma dica para esses futuros colaboradores é ficar atentos ao que o mercado está buscando e continuar se preparando para as vagas desejadas. Por mais angustiante que seja o desemprego, é preciso manter a calma e principalmente, o foco nos objetivos”, avalia Larissa Ruza, coordenadora de Marketing de Recrutamento da Connekt, plataforma inteligente de recrutamento digital.

Portanto, para auxiliar o candidato a buscar sua primeira oportunidade, se recolocar no mercado ou até mudar de emprego, a especialista aponta algumas dicas, tais como: “como elaborar um bom currículo, manter-se atualizado sobre seu segmento de atuação, utilizar a tecnologia a seu favor, ativar rede pessoal de contatos, se preparar para entrevista”. Além disso, a coordenadora elenca dicas chaves para garantir uma recolocação no mercado de trabalho, já no primeiro semestre.

Confira as dicas

- Tenha clareza do seu propósito de carreira, pesquise sobre as melhores empresas para sua área, remuneração e skills necessários;



- Foque no seu autodesenvolvimento: após descobrir os skills necessários, vá em busca de cursos, palestras ou ferramentas que o ajude a adquiri-los;

- Atualize seu currículo de forma dinâmica, destacando seus principais projetos de carreira;

- Atualize seu perfil nas redes sociais, algumas empresas já as utilizam para entrar em contato, realizar marketing de atração ou até, para iniciar processos seletivos e analisar perfis.

- Faça networking com outros profissionais a partir de grupos de WhatsApp e redes sociais

- Faça uma lista de empresas dos sonhos e entre em contato com elas

- Participe de eventos relacionados a sua área de interesse