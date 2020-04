Eu tinha muitos planos para o mês de março. Na verdade, seria um mês tão intenso, com viagens, eventos e compromissos de trabalho e ministério, que eu olhava pro calendário cheio de anotações e me perguntava se daria conta de tudo. De repente, antes da metade do mês, a agenda mudou. Viagem cancelada, evento adiado, reuniões externas viraram conferências virtuais. Rotina de levar o filho pra escola transformada em férias escolares, mas sem poder visitar os avós ou ir à praia. Fui totalmente surpreendida pelas mudanças que a pandemia impôs! Eu sei, você também!

Nesta sexta-feira, quando os cristãos do mundo recordam a morte de Cristo, penso em como os discípulos também foram surpreendidos naquele dia. A agenda deles era cheia de viagens, ministrações, curas, milagres. De repente, tudo mudou. Eles passaram a ter medo de sair de suas casas, afinal o Mestre havia sido preso, torturado e condenado à crucificação. Os dias intensos e alegres ficaram no passado, deixando apenas saudade e dúvida. Todos os planos frustrados.

Mas esta história é conhecida, e sabemos que bem pouco tempo depois, a esperança renasceu. Cristo ressuscitou e as coisas passaram a fazer sentido. Novos e maiores planos foram elaborados e realizados a partir dali. Os discípulos lembraram daquela conversa que tiveram com Jesus, quando ele disse que “aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai” (João 14.12).

O tempo de ficar trancado em casa havia acabado para eles. Vai acabar pra gente também! Cristo está vivo! Em breve a nossa história será conhecida por todos e, o que hoje não estamos entendendo, começará a fazer sentido. Novos e maiores planos serão elaborados e realizados! Aproveite o tempo em casa hoje para começar a pensar neles. Logo, logo será hora de colocar tudo em prática!

Feliz Páscoa!

Pollyana Rocha