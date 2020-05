De algumas das coisas que tenho aprendido ao longo dos meus 33 anos de vida ressalto a certeza de que Deus é bom, gracioso e rico em misericórdia. Sempre faz por nós inúmeras coisas todos os dias sem que seja necessário pedir ou merecer. Rotineiramente recebemos bênçãos e livramentos espontâneos do poderoso Rei da Glória sem sequer abrirmos a boca para uma petição ou até mesmo usarmos de esforços para conquistar.



A vida, o respirar, o emprego, a graduação, o matrimônio, o salário, a roupa nova, a casa própria, o título de doutorado, a aprovação no concurso público, a cura de uma enfermidade, o privilégio de ser pai ou mãe, etc, se enquadram naquilo que costumo definir de coisas que Deus faz por nós, independente de merecermos ou não. Ele, por sua soberania e através de sua bondade, misericórdia, graça e fidelidade nos alcança e faz em nossas vidas incontáveis coisas que independem das nossas posturas e comportamentos simplesmente por ser Deus e nos amar com Seu amor eterno.

Existe também uma outra categoria, um outro tipo de obra que descrevo como aquilo que Ele faz em nós. Se refere ao íntimo do nosso ser, ao caráter, as nossas emoções e também a nossa alma. Existe diferença? Sim, existe! Se o que Deus faz por nós independe do meu comportamento e conduta, pois está relacionado a sua graça e misericórdia; o que Ele faz e fará em nossa vida só acontecerá se a gente autorizar. Sim, é preciso permitir... A obra do Senhor naquilo que somos está totalmente vinculada ao livre-arbítrio. Está ligada a escolha de consentir que o Pai trabalhe em campos necessários das nossas vidas e isso envolve diversas áreas.

Se relutarmos e negarmos, continuaremos da mesma forma por dias, meses, anos, e quem sabe até o fim de nossas vidas; afinal de contas, sabemos que o nosso Deus é educado e aquilo que precisa fazer em nós só realiza se for autorizado. Entretanto, se não endurecermos os nossos corações e nos rendermos ao trabalho que Ele quer realiza, contemplaremos inesgotáveis alegrias e viveremos em novidade de vida como diz em sua palavra.

Receber de Deus favores imerecidos é maravilhoso; contemplar da sua fidelidade apesar das nossas limitações é algo fantástico. Diante disto devemos seguir cada dia mais gratos e conscientes acerca da nossa obediência e amor pelo Senhor. Quanto ao que pode ser feito em nós através dEle somos convidados todos os dias a experimentar isso, independente de quais sejam as circunstâncias que estejamos. Ele quer fazer, entretanto para isso precisa da nossa autorização! Ele quer agir! Ele quer trabalhar em nós para nos libertar de traumas, sarar feridas interiores, restaurar sonhos, reconstruir caráter e personalidades, curar e/ou amenizar transtornos psicológicos, assim como muitas outras coisas que pode realizar em nós. Isso é possível? Sim, mas para isso é preciso permitir...

“Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade” (Filipenses 2:13).





Texto da amiga Valquíria Fernandes.





Pollyana Rocha